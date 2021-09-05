Kantinciler sezona hazır (Ekonomi haberleri)

Ankara Kantinciler Odası (AKO) Başkanı Bayram Şahin, okul kantinlerinin ülkede en fazla denetlenen ve en güvenilir gıda tüketim alanları olduğunu belirterek, velilere kantinler konusunda rahat olmaları çağrısında bulundu. Okulların açılmasıyla köyünde, yazlığında veya başka yerlerde tatilde olanların yeniden büyükşehirlere dönmelerinin ardından vaka ve ölüm sayısında artışlar yaşanabileceğini ve bu nedenle okulların yeniden kapanması endişesinin hakim olduğunu dile getiren Şahin, "Bu nedenle üyelerimizin kantinlere ürün alırken tedbirli davranmalarını, stok yapmamalarını ve haftalık ürün almalarını tavsiye ediyoruz." dedi.



875 MİLYON TL HİBE

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Çağrı kapsamında projeleri onaylanan 493 projeye 875 milyon lira hibe desteği vereceklerini ifade etti. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.







AŞI OLMAYAN TESTE GIRECEK

İşveren, Kovid- 19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçiişveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtilerek, bu konuda sorumluluğun işverene ait olduğu belirtildi.







TEKNOFEST BAŞLADI

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019'dan, TÜBİTAK tarafından da 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na Körfez Yarış Pisti'nde start verildi. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 65 takımın, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ise 36 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor.Elektrikli araçlar, tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlandı.







SÜRÜCÜSÜZ YOLCU TAŞIYACAK

HYUNDAI Motor Grubu, otonom araç teknolojileri sağlayıcısı Motional ile ortak bir proje başlattı. Bu kapsamda, elektrikli IONIQ 5 kullanılarak hazırlanan sürücüsüz taksinin, 2023 yılından itibaren yaygınlaştırılacağı belirtildi.



BALIKÇILAR PALAMUDU BEKLİYOR

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler bugünlerde bol istavrit ile limana dönerken palamut ise henüz çıkmadı.Balıkçılar bu sezon palamutun gelmeyebileceğini belirterek umutla bekliyor.



YOL YETİŞMEDİ MÜDÜR GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 eylüle yetişmesi talimatını verdiği Sivas- Ankara YHT hattının açılışı yetişmeyince, genel müdürün görevden alınmasına onay verdi. Ali İhsan Uygun görevinden alındı. (Barış ŞİMŞEK)



