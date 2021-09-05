İstavrit kilosu | Balıkçılar memnun istavritin kilosu 15 TL'den satılıyor

"ŞU ANDA BALIK FİYATLARI NORMAL"

Ömer Lütfi Aydın da balığın bollaşmasıyla fiyatların düşeceğini belirterek "Şu anda balık fiyatları normal. Herhalde ileride daha da uygun olabilir. Biz daha çok palamut ve hamsi tüketiyoruz ama bütün balıklara da rağbet gösteriyoruz" diye konuştu.