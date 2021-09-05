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    • Ekonomi
    • 05.09.2021 11:13
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    • 05.09.2021 11:16
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    İstavrit kilosu | Balıkçılar memnun istavritin kilosu 15 TL'den satılıyor

    Balık sezonu başlamasıyla birlikte internette en çok aranan konulardan biri de istavritin kilosu. Ordu'da istavrit bereketi tezgahlara da yansıdı. Av sezonunun başladığı ilk günlerde 30 liradan satılan istavritin kilosu bugünlerde 15 liraya kadar düştü.

    DHA
    İstavrit bolluğu yaşanıyor! İşte kilosu

    Karadeniz'de balıkçılar bu yıl sezona istavrit bereketi ile başladı. İstavriti, mezgit ve barbun takip ederken, az miktarda olsa da palamut ve hamsi avlanıyor.

    İlk gün tezgahlarda kilosu 30 liradan satılan istavritin fiyatı 15 liraya kadar düştü. Ordu'da 16 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Dönek, balık fiyatlarının ilk haftaya göre, uygun olduğunu söyledi.

    İstavrite rağbet olduğunu belirten Dönek "Şu anda bol miktarda istavrit var. Palamut gözükmedi ama ilerleyen zamanlarda onun da bollaşmasını bekliyoruz.

        Bir ay sonra da hamsi avı başlayacak. Vatandaşlarımız genel olarak istavrite rağbet gösteriyor.

        Diğerleri zaten buğulamalık somon, levrek, çupra. Onlara rağbet gösteriyorlar.

        Fiyatlar günlük değişiyor. İstavrit bugün 15 lira, barbun ve mezgit ise 30 lira. Levrek, çupra ve somon da 60 liraya satılıyor. Vatandaşlar bütçesine göre balık alıyor, balık bol miktarda çıkarsa fiyatlar da düşer" dedi.

            "ŞU ANDA BALIK FİYATLARI NORMAL"
            Ömer Lütfi Aydın da balığın bollaşmasıyla fiyatların düşeceğini belirterek "Şu anda balık fiyatları normal. Herhalde ileride daha da uygun olabilir. Biz daha çok palamut ve hamsi tüketiyoruz ama bütün balıklara da rağbet gösteriyoruz" diye konuştu.

            Necdet Koyun ise "Fiyatları uygun buldum. Sezon yeni açılmasına rağmen iyi. Balıklar da yavaş yavaş bollaşıyor. Herkes istediği şekilde alıp yiyebiliyor. İstavrit, barbun, mezgit daha çok tüketiyoruz" dedi.
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            Haberler Ekonomi İstavrit kilosu | Balıkçılar memnun istavritin kilosu 15 TL'den satılıyor
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