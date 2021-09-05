İnşaatta artan maliyetlere karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyata önlem

İnşaatın olmazsa olmaz girdisi çimento ve ana hammaddesi klinkerde fiyatların tavan yapması sektörü durma noktasına getirince Ticaret Bakanlığı devreye girdi. İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına, çimentonun ardından klinkeri de dahil etti. Böylece, bu malları ihraç etmek isteyen üreticiler, gümrük beyannamelerini, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, İhracat Genel Müdürlüğü'nün ön onayına sunmak zorunda kalacak. Bakanlığın açıklamasında, "Halihazırda çimento ihracatının kayıt altında olduğu ancak mevcut durumun inşaat sektöründe konut üretimini zorlaştırdığı da dikkate alındığında, çimentonun yanı sıra klinker ihracatının da takip altına alınmasının faydalı olacağı anlaşılmıştır" denildi.
6 AYDA YÜZDE 175 ARTTI
Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı. Geçen yıl ton fiyatı 210-220 TL olan çimento, bu yıl 450 TL'ye yükseldi. Çimento sektörünün çatı kuruluşu Türkçimento'nun verilerine göre, ilk 5 ayda çimento üretimi, geçen yıla oranla yüzde 32.3 arttı. Ocak-mayıs döneminde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 22.9'u ihraç edildi. İnşaat sektörü bir süredir üreticilerin fahiş fiyat politikası uyguladığını, ihracata yönelerek iç piyasada fiyatları artırdığını savunuyordu. Çimento maliyetlerinin de konut fiyatlarını etkilediğini dile getiriyordu. İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, keyfi artışlara müdahale edilmesi için Ticaret Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştu. Çimento üreticileri ise ürünün bir yapının tüm maliyeti içindeki payının yaklaşık yüzde 3 olduğunu, inşaat sektöründeki fiyat artışlarının çimento sektörüyle ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını savunuyordu. Ticaret Bakanlığı'nın ihracat kısıtlamasını inşaatçılar olumlu buldu.
İNŞAATÇILAR NE DİYOR?
İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu: ACİLEN 300 TL'YE İNMELİ
Devlet sektörün faaliyetlerinin devamı için önemli bir adım attı. Uygulamayı sahada göreceğiz. Bu yönde asıl beklentimiz ise ihracata yüzde 30 oranında ilave vergi getirilmesidir. Daha önce duyurduğumuz eylemi gerçekleştireceğiz. 9 Eylül itibarıyla çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durduracağız. Bu konuda tek şartımız halen 450 TL seviyelerinde olan çimentonun ton fiyatının üreticiler tarafından 280- 300 TL seviyelerine çekilmesidir. Üreticilerden bu yönde bir adım gelirse 9 Eylül için aldığımız karardan vazgeçeriz. Bu maliyetlerle müteahhitlerin faaliyetlerini sürdürmesi çok zor. Kamunun da sürece dahil olmasıyla konut maliyetlerinin yüzde 30 düşeceğine inanıyorum.