İnşaatta artan maliyetlere karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyata önlem

Limak Çimento CEO Erkam Kocakerim: ARTIŞIN MÜSEBBİBİ DEĞİLİZ

Ticaret Bakanlığı'nın ihracatı kayıt altına alması sektörü olumsuz etkileyecek. Enerji ve navlunda büyük bir ralli yaşanıyor. İlk 7 ayda maliyetlerimiz yüzde 55-60 artarken, bunu satış fiyatlarımıza bu oranda yansıtmadık. Halen fiyatlarımız maliyetlerimizin yüzde 25 gerisinde. Çimento sektörü haksız bir ithamla karşı karşıya… Konutta toplam maliyetin yüzde 3-3.5, gövde barajda ise yüzde 7-7.5'ini çimento oluşturur. Bu nedenle fiyatlardaki artışın müsebbibi olarak çimentoyu göstermek büyük bir haksızlık. Çimentocular olarak hiç bu kadar haklı olmamıştık. Çin bütün kömürü çekiyor. Sektör olarak önceliğimiz iç piyasanın talebini karşılamak. 30-40 milyon tonluk ihracatın sektörün ayakta durmasına büyük katkısı var. İhracat yapmazsak fabrikalar kapanır.

GÜBREYE DE İHRACAT SINIRLAMASI GELDİ

Ticaret Bakanlığı, bir süredir çiftçilerin şikâyetçi olduğu gübre fiyatları için de harekete geçti. Yurtiçi talebin karşılanması için bazı kimyasal gübre türlerinin ihracını kayıt altına aldı. TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları arasında yıllık en fazla artış yüzde 52.86 ile gübrede oldu. Çiftçiler artışın yüzde 150 olduğunu söylüyordu. Şikâyetler üzerine harekete geçen Rekabet Kurulu 7 gübre üreticisinin (Bandırma Gübre Fabrikaları- BAGFAŞ, Ege Gübre, Eti Bakır, Gemlik Gübre, Gübre Fabrikaları, İstanbul Gübre, Toros Tarım) birlikte hareket ederek fiyatları yükselttiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Tarafların fiyat, stok, kapasite ve satış bölgesi gibi faktörler bakımından ortak hareket edip etmedikleri analiz edilecek. Rapor çıktıktan sonra da eğer rekabete engel durum yaşanmışsa ceza kesilecek.