Ve tarihe karıştı! Denk gelenlerin nutku tutulacak! A101, Migros, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık... Marketlerden alışveriş yapan tüketiciyi korumak adına marketlerle ilgili bir çok yeni karar alınıyor ve uygulamaya geçiliyor. Bundan önceki süreçlerde marketlerde bazı meyve ve sebzeler seçmece usulüyle seçilebilip alınabiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafınca hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek. Birçok üründe üretim yerinden başlayarak soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunacak.

VE ARTIK DEĞİŞTİ

Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak. Çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm, yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak.