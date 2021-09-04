KOSGEB Bozkurt'ta esnafa 40 milyon lira kredi verecek: Şu ana kadar 70 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldı

Esnafların afetten ağır şekilde etkilendiğini anlatan Çelik, "Özellikle Bozkurt ilçemizde bu afetten etkilenmeyen neredeyse hiçbir esnafımız kalmadı. Dükkanlarımızın içerisinde hiçbir şey kalmamıştı. Doğramaları, camları hiçbir şeyi kalmamıştı. Hızlı bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız dükkanlarımızın doğramalarını, camlarını takmaya başladı ve devam ediyor. Kaba temizlik çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Yıkılacak binaların tespiti, yıkılması hem iş yerlerinin hem evlerin yerlerinin planlanması ve buna dönük çalışmalar, Abana ve Bozkurt sanayilerimizin yeniden yapımıyla ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor." dedi.

Hasan Basri Kurt

Selin ardından zararın tespiti edilmesi için komisyonların kurulduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti: