KOSGEB Bozkurt'ta esnafa 40 milyon lira kredi verecek: Şu ana kadar 70 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurt, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile basın açıklaması yaptı.
Kurt, Kastamonu ve Sinop ağırlıklı yaşanan sel afetinde devletin hızlıca aksiyon aldığını belirtti.
Bölgede çalışmaların hızlıca başlatıldığını dile getiren Kurt, "Hemen her gün farklı bakanlarımız ve ilgili birimler burada afeti yerinde görerek alınabilecek tedbirlerle vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elinden geleni yaptı. Can kayıpları tabii geriye çeviremeyeceğimiz en önemli unsur. Tekraren onlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Kayıpları olan ailelere tekrar sabırlar diliyorum." diye konuştu.
Kurt, "KOSGEB olarak afetin hemen ardından Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile beraber buraya geldik. Hem Sinop hem de Kastamonu'da yerinde incelemelerde bulunduk. Ben de buraya tekrar gelip bugüne kadar yaptığımız işlemleri tekrar değerlendirmek üzere arkadaşlarımızla bir araya geldim." ifadelerini kullandı.
Bozkurt'ta geçici şube oluşturduklarını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti: