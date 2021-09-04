Türkiye’den devasa uranyum keşfi

Türkiye yer altında ölü halde yatan doğal zenginliklerini çıkarmaya odaklandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) son yıllarda yaptığı keşifler, stratejik anlamda önemli nadir toprak elementleri, altın ve uranyumu gün yüzüne çıkardı.
2020 sonu itibarıyla yapılan 580 bin 866 metrelik sondajın ardından bulunan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'deki 22 bin tonluk rezerv oldu.
Milliyet'in aktardığına göre, MTA'nın son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında büyük miktarda altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum yatakları tespit edildi. Bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkati çekti.
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