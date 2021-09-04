Türkiye’den devasa uranyum keşfi

Son 10 yılda uranyum arama çalışmaları hız kazandı. 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj çalışmasıyla, bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir rezerve sahip.