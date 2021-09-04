Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Eylül evde bakım aylığı sorgulama ekranı!

Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Sorusu yeni ayın gelmesiyle birlikte en merak edilen konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı almaya hak kazanan kişiler her ay belli tarihlerde sorgulama işlemlerine başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu paralar 1.798 liraya ulaştı. Peki, , Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar!
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.