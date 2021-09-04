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    • Ekonomi
    • 04.09.2021 11:07
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    • 04.09.2021 11:07
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    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Eylül evde bakım aylığı sorgulama ekranı!

    Eylül ayını idrak ettiğimiz şu günlerde vatandaşlar tarafından evde bakım aylığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Evde bakım maaşının yatırıldığı iller de bu kapsamda merak edilerek araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi kişilere belli tarihlerde yatırılan evde bakım maaşı 1.798 TL'ye ulaştı. Evde bakım maaşınızın hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yattı mı? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller 2021!

    Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Sorusu yeni ayın gelmesiyle birlikte en merak edilen konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı almaya hak kazanan kişiler her ay belli tarihlerde sorgulama işlemlerine başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu paralar 1.798 liraya ulaştı. Peki, , Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar!

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Eylül evde bakım aylığı sorgulama ekranı!
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