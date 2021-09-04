4 Eylül Cumartesi canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar 8 TL'nin altına düşer mi?

DOLAR 8 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

Dolar kurunda şu an ki ortamda 8 TL'nin altında bir rakam göreceğimizi ben şimdilik beklemiyorum. Ancak dolar kurunun genel olarak değeri ABD Fed Başkanı Powell'ın 'yılın son çeyreğinde varlık alımlarını azaltabiliriz' şeklindeki açıklamaları sonrası doğal olarak artacaktır. Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak için bu seviyeler (8.50 – 8.10) kademeli giriş için uygun seviyeler diye tahmin ettiğimi sizinle paylaşmak isterim.