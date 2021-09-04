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    • Ekonomi
    • 04.09.2021 08:50
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    • 04.09.2021 08:50
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    4 Eylül Cumartesi canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar 8 TL'nin altına düşer mi?

    4 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Hafta sonu geldiğinde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,28 seviyelerinde güne başladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Eylül Cumartesi döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    4 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    4 Eylül dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın dördüncü gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 4 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    4 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3038

    Dolar satış: 8,3054

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8553

    Euro Satış: 9,9333

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,5098

        Pound satış: 11,5588

        DOLARDA DÜŞÜŞ 8.10'A KADAR İNEBİLİR

        Dolar kuru 8.30 TL'nin altında kalıcı olabilir ise düşüşlerin Eylül ayı içerisinde 8.10 seviyesine kadar devam edebileceğini görebiliriz. Ancak 8.30 üzerinde tepki alımları gelirse 8.50'ye kadar yeniden bir tırmanma oluşabilir. Dolar almayı düşünenler ya da dolar borcu olanlar 8.50 ile 8.10 lira bant aralığında kademeli alım pozisyonları yapmalı.

        DOLAR 8 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

        Dolar kurunda şu an ki ortamda 8 TL'nin altında bir rakam göreceğimizi ben şimdilik beklemiyorum. Ancak dolar kurunun genel olarak değeri ABD Fed Başkanı Powell'ın 'yılın son çeyreğinde varlık alımlarını azaltabiliriz' şeklindeki açıklamaları sonrası doğal olarak artacaktır. Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak için bu seviyeler (8.50 – 8.10) kademeli giriş için uygun seviyeler diye tahmin ettiğimi sizinle paylaşmak isterim.
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        Haberler Ekonomi 4 Eylül Cumartesi canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar 8 TL'nin altına düşer mi?
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