Türkiye petrol üretiminde gaza bastı! 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor

BU YIL KARADA 3 KUYUDAN DAHA ÜRETİM BAŞLADI

TPAO bu yılın mayıs ayında Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretmeye başladı. 3 yeni kuyudaki petrol üretimi günlük 6 bin 800 varilin üzerine çıktı. Sabah'ın haberine göre TPAO'nun yurt içi günlük üretim ortalaması ise yaklaşık 54 bin varil seviyelerinde iken, son aylarda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim ortalaması 61 bin varillerin üzerine çıktı.

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