Türkiye petrol üretiminde gaza bastı! 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor

Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikasıyla başlattığı hidrokarbon üretim atağı tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Varsa mutlaka bulacağız" kararlılığı ile karada ve denizlerde ortaya konulan çalışmalarla Türkiye hidrokarbon üretiminde rekorlar kırmayı sürdürüyor.
1 MİLYON VARİL ARTTI
2021'in ilk altı ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil arttı. Türkiye hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk altı ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti.