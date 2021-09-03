Vatandaşı mest etti! Kaçırmayın yüzde 70 indirim! Fırsatı kollayan daha az ödüyor!

TALEBİN DÜŞTÜĞÜ DÖNEMLER

İndirimin en çok görüldüğü alan tekstil piyasası olarak karşımıza çıksa da tatil paketi, kamp malzemeleri, mobilya, yapı market ürünlerini de sezon dışında almak büyük avantajlar sağlar. Bir başka ifadeyle alışverişte tasarruf için talebin azaldığı sezon dışı dönemleri kollayın.

Örneğin; ocak, şubat ve mart aylarında kış sezonu ürünleri indirime girer. 'Şimdi ne işime yarayacak?' demeyin, gelecek yıla yatırım yapın. Yine içinde bulunduğumuz ay yaz döneminde fiyatı zirve yapan ürünlerin ucuzladığı döneme işaret ediyor. Geri kalan son 4 ayda da elektronikten beyaz eşyaya kadar birçok üründe indirim fırsatları oluşacak. İhtiyacınız olan ürünü şimdiden yakın markaja alın.