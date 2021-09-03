Vatandaşı mest etti! Kaçırmayın yüzde 70 indirim! Fırsatı kollayan daha az ödüyor!

İndirimler amacıyla eylül en doğru ay. Eylül ayı itibarıyla yaz sezonu ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler döneme girmeye başladı. Bütün sektörlerde yılsonuna kadar indirimler artarak devam edecek. Ama dikkat, ucuzluk başınızı döndürmesin! Bilal Emin Turan'ın haberi... İndirim dönemlerinde bazı fiyat tuzaklarına da dikkat etmek gerekiyor. O da şişirilmiş fiyattan yapılan fahiş indirim tuzağı. Böyle durumlarda ürüne sezon fiyatı üzerinden değil, biraz daha yükseltilerek indirim etiketi vuruluyor. Bu tuzaklara düşmemek için fiyat avcısı olmak gerekiyor. Yani ihtiyacınız olan ürünlerin sezon fiyatlarını belli periyotlarda kontrol edin. En kötü ihtimalle mağazadan alacağınız ürünün mutlaka internet fiyatına da bakın.
STOK MALİYETİ DE ETKİLİ
Doğru zamanda doğru alışveriş mutlaka kazandırır. Çoğu perakendeci nasıl yaz ayına kışlık ürün stoklarıyla girmek istemiyorsa sonbahar ve kış dönemine de elinde kalan yazlık ürünlerle girmek istemez. Çünkü satılamayan ve nakde döndürülemeyen ürün ekstra maliyet anlamına geliyor. Ayrıca bir sonraki dönem değişen moda ve tercihler o ürünlerin satılmasını daha da zorlaştırır. Bu nedenle 'zararına satış' dahi gündeme gelir ki bu da tüketiciye indirim olarak yansır.
TALEBİN DÜŞTÜĞÜ DÖNEMLER
İndirimin en çok görüldüğü alan tekstil piyasası olarak karşımıza çıksa da tatil paketi, kamp malzemeleri, mobilya, yapı market ürünlerini de sezon dışında almak büyük avantajlar sağlar. Bir başka ifadeyle alışverişte tasarruf için talebin azaldığı sezon dışı dönemleri kollayın.
Örneğin; ocak, şubat ve mart aylarında kış sezonu ürünleri indirime girer. 'Şimdi ne işime yarayacak?' demeyin, gelecek yıla yatırım yapın. Yine içinde bulunduğumuz ay yaz döneminde fiyatı zirve yapan ürünlerin ucuzladığı döneme işaret ediyor. Geri kalan son 4 ayda da elektronikten beyaz eşyaya kadar birçok üründe indirim fırsatları oluşacak. İhtiyacınız olan ürünü şimdiden yakın markaja alın.