Otomobil alacaklar bu listeye bakmadan geçmesin! Renault ve Fiat'ın yaptığı kampanya bayilerin önünde kuyruk oluşturacak!

Otomobil fiyatları her geride bıraktığımız gün artarken, kullanıcılar ideal fiyatlı otomobil bulmak amacıyla devamlı olarak kampanyaları araştırıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Renault ve Fiat düzenlediği Eylül ayı kampanyasıyla büyük ilgi görüyor.