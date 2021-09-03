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    • Ekonomi
    • 03.09.2021 13:22
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    • 03.09.2021 13:48
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    Otomobil alacaklar bu listeye bakmadan geçmesin! Renault ve Fiat'ın yaptığı kampanya bayilerin önünde kuyruk oluşturacak!

    Yaz ayının bitmesi ve sonbahar ayının başlamasıyla birlikte otomobil üreticileri yeni kampanyalar duyurmaya devam ediyorlar. Bu anlamda vatandaşlar fiyat listelerini yakından takip ediyor. ÖTV'de matrah düzenlemesi yapıldıktan sonra araç fiyatlarının düşmesiyle beraber satışlarda artış görülüyor. Renault ve Fiat'ın Eylül ayı kampanyaları ile çoğu modelde kullananlara detaylı fırsatlar sunuluyor. İşte oluşturulan kampanyalar...

    takvim.com.tr
    Otomobil alacaklar bu listeye bakmadan geçmesin!

    Otomobil fiyatları her geride bıraktığımız gün artarken, kullanıcılar ideal fiyatlı otomobil bulmak amacıyla devamlı olarak kampanyaları araştırıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Renault ve Fiat düzenlediği Eylül ayı kampanyasıyla büyük ilgi görüyor.

    MEGANE SEDAN 183.100 TL'den başlayan fiyat ve 100.000 TL kredi 12 ay vade

    Tüm MEGANE Sedan'lar avantajlı fiyat ve faiz oranları ile yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2020 Model Yılı MEGANE Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır.

    Yeni CLIO 141.900 TL'den başlayan fiyat ve 100.000 TL kredi 12 ay vade

    Tüm Yeni CLIO'lar avantajlı fiyet ve faiz oranları ile yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni CLIO Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır.

        Yeni CAPTUR 194.000 TL' den başlayan fiyat

        İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2020 Model Yılı Yeni CAPTUR Joy 1.0 TCe 100 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

        MASTER 100.000 TL kredi 12 ay vade

        Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında, 100.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade ya da 50.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği ile %0,99 faiz oranı sunulmaktadır.

        Fiat Kampanyası Detayları

        Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden yapılan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk hediye ediliyor.

        Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

        %50 ÖTV dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Ağustos ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı zamanda 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.

        Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Otomobil alacaklar bu listeye bakmadan geçmesin! Renault ve Fiat'ın yaptığı kampanya bayilerin önünde kuyruk oluşturacak!
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