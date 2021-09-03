Otomobil alacaklar bu listeye bakmadan geçmesin! Renault ve Fiat'ın yaptığı kampanya bayilerin önünde kuyruk oluşturacak!

Otomobil fiyatları her geride bıraktığımız gün artarken, kullanıcılar ideal fiyatlı otomobil bulmak amacıyla devamlı olarak kampanyaları araştırıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Renault ve Fiat düzenlediği Eylül ayı kampanyasıyla büyük ilgi görüyor.
MEGANE SEDAN 183.100 TL'den başlayan fiyat ve 100.000 TL kredi 12 ay vade
Tüm MEGANE Sedan'lar avantajlı fiyat ve faiz oranları ile yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2020 Model Yılı MEGANE Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır.
Yeni CLIO 141.900 TL'den başlayan fiyat ve 100.000 TL kredi 12 ay vade
Tüm Yeni CLIO'lar avantajlı fiyet ve faiz oranları ile yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni CLIO Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır.