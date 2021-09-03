Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.09.2021 11:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2021 11:34
    ABONE OL

    Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur enflasyon farkı son dakika ne oldu? Memurlara enflasyon farkı...

    Emekli ve memurları ilgilendiren Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam amacıyla ikinci 6 aylık devre baz alınıyor. Ağustos ayı rakamlarının belirlenmesiyle birlikte senenin ikinci yarısındaki bilgiler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında zam yapılacak. Peki, Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur ve emekli zammı ne kadar olur? Enflasyon farkı alır mı? İşte merak edilenler... Enflasyon farkı, maaş vb. ücretlerin belirli zamanlar baz alınarak enflasyon ile arasında yapılan oranlamadır. Baz alınan zaman aralığında maaş vb. ücretler ile enflasyon arasındaki karşılaştırmanın durumuna göre ödemelere yansıtılan ek ücret artışı olarak ifade edilebilmektedir.

    takvim.com.tr
    Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek?

    Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü ağustos ayı enflasyon rakamlarındaydı. Ve belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eş güdümlü memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam seviyesi ile alakalı rakam da meydana çıktı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında da yüzde 1,12 arttı. 2 aylık enflasyon yüzde 2,86 oldu. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile birlikte enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olur? Memur zam farkı alır mı? İşte merak edilenler...

    2021 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,25, aylık yüzde 1,12 arttı.,

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

    Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

    ENFLASYON YÜZDE 2,86 OLDU

    Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

    Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 1,12 oldu. 2 aylık enflasyon yüzde 2,94 rakamına ulaştı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak.
        ABD’den Taliban’a geçen üssün içi
        Haberler Ekonomi Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur enflasyon farkı son dakika ne oldu? Memurlara enflasyon farkı...
            SON DAKİKA