Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur enflasyon farkı son dakika ne oldu? Memurlara enflasyon farkı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü ağustos ayı enflasyon rakamlarındaydı. Ve belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eş güdümlü memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam seviyesi ile alakalı rakam da meydana çıktı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında da yüzde 1,12 arttı. 2 aylık enflasyon yüzde 2,86 oldu. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile birlikte enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olur? Memur zam farkı alır mı? İşte merak edilenler...
2021 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,25, aylık yüzde 1,12 arttı.,
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.
ENFLASYON YÜZDE 2,86 OLDU
Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 1,12 oldu. 2 aylık enflasyon yüzde 2,94 rakamına ulaştı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak.