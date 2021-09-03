Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur enflasyon farkı son dakika ne oldu? Memurlara enflasyon farkı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü ağustos ayı enflasyon rakamlarındaydı. Ve belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eş güdümlü memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam seviyesi ile alakalı rakam da meydana çıktı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında da yüzde 1,12 arttı. 2 aylık enflasyon yüzde 2,86 oldu. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile birlikte enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olur? Memur zam farkı alır mı? İşte merak edilenler...