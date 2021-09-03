Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.09.2021 14:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2021 14:25
    ABONE OL

    SSK, SGK, KOSGEB ve İŞKUR iş kuracaklara destekleri! 65.000 TL hibe veriliyor! İşte başvuru şartları ve şekli

    İş kuracaklara SGK, KOSGEB ve İŞKUR takviyeleri vatandaşlar doğrultusundan son derece merak ediliyor. Hibe, girişimcilerin yaptığı projeler ve girişimler kapsamında devlet doğrultusundan giderlerini karşılamak suretiyle oluşturulan yardım etmeye denir. KOSGEB Hibe, girişimcilerin UGE(uygulamalı girişimcilik eğitimi) platformuna katılım belgesi aldıktan sonra gerçekleştirdikleri harcamaların bir bölümünün karşılanması KOSGEB hibesidir. İş kurmak isteyenlere 5.000 TL kuruluş yardımından başlamak üzere 65.000 TL'ye kadar maddi imkânlar sağlanıyor.

    takvim.com.tr
    İş kuracaklara 65.000 TL hibe!

    65.000 TL hibe veriliyor! SGK, KOSGEB ve İŞKUR iş kuracaklara destekleri! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği vermeye devam ediyor. Buna göre İŞKUR, kuruluş işlemleri desteği nedeniyle 5 bin, işletme gideri desteği amacıyla 15 bin ve kuruluş desteği olarak da 45 Bin olmak üzere toplam 65 Bin TL'ye kadar hibe desteği veriyor. Peki, kimler İŞKUR'un verilen hibe desteklerinden faydalanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

    HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRA OLDU

    Kuruluş İşlemleri Desteği, İşletme Gideri Desteği ve Kuruluş desteği olarak toplam 65 Bin TL'ye kadar hibe desteği veren İŞKUR, engelli ve eski hükümlü vatandaşların bu destekten faydalanacağını belirtti.

    KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ

    İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

    İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ

    Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,

    KURULUŞ DESTEĞİ

    Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

        KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ENGELLİLER

        Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

        Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirebilmek,

        Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

        Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

        Engelli kişilerin Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde;

        KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ESKİ HÜKÜMLÜLER

        Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

        Eski hükümlü olmak,

        Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile "Proje Başvuru Rehberi"nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.

        Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında "kuruluş desteği" sağlanmaktadır.

        Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

        KOSGEB Hibe Nedir?

        Hibe, girişimcilerin yaptığı projeler ve girişimler kapsamında devlet tarafından giderlerini karşılamak amacıyla yapılan yardıma denir. KOSGEB Hibe, girişimcilerin UGE(uygulamalı girişimcilik eğitimi) platformuna katılım belgesi aldıktan sonra yaptıkları harcamaların bir bölümünün karşılanması KOSGEB hibesidir.

        KOSGEB Hibesi alabilmek için, önceden Başkanlık tarafından belirlenmiş şartları taşımak gereklidir. Bu şartlar, aşağıda listelenmiştir:

        *KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmak,

        *Bölgedeki yetkili KOSGEB hibesi için yetkilendirilmiş Hizmet Müdürlüğüne kayıt olmak,

        *Uygulamalı eğitim programına katılmak,

        *Uygulamalı eğitim programı katılım belgesi almak,

        *İş projesi hazırlama,

        *KOSGEB Hibe programlarından herhangi birine başvuru yapmak,

        KOSGEB Hibeleri girişimcilere büyük avantajlar sağlamaktadır fakat prosedürleri yorucudur. KOSGEB hibesi için bir danışman desteği almanız bazı süreçleri hızlandıracak ve hata payınızı düşürecektir.Gerek proje desteği. Gerek düzenli iş planlaması göz önünde bulundurulduğunda danışman yardımıyla vakit kazanımı elde edebileceksiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tokyo’dan altın madalyayla döndük
        Haberler Ekonomi SSK, SGK, KOSGEB ve İŞKUR iş kuracaklara destekleri! 65.000 TL hibe veriliyor! İşte başvuru şartları ve şekli
            SON DAKİKA