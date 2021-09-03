3 Eylül 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,74
|1,63
|6,75
|Hektaş
|8,70
|8,47
|2,72
|Verusa Holding
|48,54
|47,54
|2,10
|Brisa
|22,54
|22,18
|1,62
|Torunlar GMYO
|4,17
|4,11
|1,46
|Netaş Telekomünikasyon
|18,03
|17,79
|1,35
|Global Yatırım Holding
|2,30
|2,27
|1,32
|Borusan Yatırım Pazarlama
|445,70
|440,10
|1,27
|Doğuş Otomotiv
|28,88
|28,54
|1,19
|Doğan Holding
|2,69
|2,66
|1,13
|Aksa
|19,33
|19,12
|1,10
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,94
|1,06
|Net Holding
|4,92
|4,87
|1,03
|İş Finansal Kiralama
|3,07
|3,04
|0,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,78
|23,58
|0,85
|Çimsa
|26,94
|26,80
|0,52
|Ege Endüstri
|1.235,90
|1.229,50
|0,52
|Kartonsan
|50,20
|50,00
|0,40
|Coca Cola İçecek
|87,55
|87,25
|0,34
|Alarko Holding
|9,06
|9,03
|0,33
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|23,68
|24,52
|-3,43
|Fenerbahçe Futbol
|36,24
|37,02
|-2,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,59
|2,64
|-1,89
|Bera Holding
|10,99
|11,20
|-1,87
|Bim Mağazalar
|71,05
|72,30
|-1,73
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,02
|15,27
|-1,64
|Tofaş Oto Fabrikası
|42,22
|42,92
|-1,63
|Hedef Girişim
|2,77
|2,81
|-1,42
|Turkcell
|16,14
|16,37
|-1,41
|İş Bankası (C)
|5,67
|5,75
|-1,39
|Sabancı Holding
|10,33
|10,47
|-1,34
|Esenboğa Elektrik
|35,66
|36,12
|-1,27
|Şişe Cam
|8,75
|8,86
|-1,24
|Deva Holding
|23,92
|24,22
|-1,24
|Logo Yazılım
|40,70
|41,20
|-1,21
|Türk Telekom
|7,35
|7,44
|-1,21
|Enka İnşaat
|10,62
|10,75
|-1,21
|Eczacıbaşı İlaç
|6,54
|6,62
|-1,21
|Gözde Girişim
|5,82
|5,89
|-1,19
|Koza Altın
|104,20
|105,40
|-1,14