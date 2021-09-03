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    • Ekonomi
    • 03.09.2021 14:56
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    • 03.09.2021 14:56
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    3 Eylül 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 3 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Peki, 3 Eylül 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    3 Eylül Borsa İstanbul’da en fazla kazandıran hisse senetleri!
    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Zorlu Enerji 1,74 1,63 6,75
    Hektaş 8,70 8,47 2,72
    Verusa Holding 48,54 47,54 2,10
    Brisa 22,54 22,18 1,62
    Torunlar GMYO 4,17 4,11 1,46
    Netaş Telekomünikasyon 18,03 17,79 1,35
    Global Yatırım Holding 2,30 2,27 1,32
    Borusan Yatırım Pazarlama 445,70 440,10 1,27
    Doğuş Otomotiv 28,88 28,54 1,19
    Doğan Holding 2,69 2,66 1,13
    Aksa 19,33 19,12 1,10
    İhlas Gayrimenkul 0,95 0,94 1,06
    Net Holding 4,92 4,87 1,03
    İş Finansal Kiralama 3,07 3,04 0,99
    Kordsa Teknik Tekstil 23,78 23,58 0,85
    Çimsa 26,94 26,80 0,52
    Ege Endüstri 1.235,90 1.229,50 0,52
    Kartonsan 50,20 50,00 0,40
    Coca Cola İçecek 87,55 87,25 0,34
    Alarko Holding 9,06 9,03 0,33

    Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    RTA Laboratuvarları 23,68 24,52 -3,43
    Fenerbahçe Futbol 36,24 37,02 -2,11
    Yapı ve Kredi Bankası 2,59 2,64 -1,89
    Bera Holding 10,99 11,20 -1,87
    Bim Mağazalar 71,05 72,30 -1,73
    İş Yatırım Menkul Değerler 15,02 15,27 -1,64
    Tofaş Oto Fabrikası 42,22 42,92 -1,63
    Hedef Girişim 2,77 2,81 -1,42
    Turkcell 16,14 16,37 -1,41
    İş Bankası (C) 5,67 5,75 -1,39
    Sabancı Holding 10,33 10,47 -1,34
    Esenboğa Elektrik 35,66 36,12 -1,27
    Şişe Cam 8,75 8,86 -1,24
    Deva Holding 23,92 24,22 -1,24
    Logo Yazılım 40,70 41,20 -1,21
    Türk Telekom 7,35 7,44 -1,21
    Enka İnşaat 10,62 10,75 -1,21
    Eczacıbaşı İlaç 6,54 6,62 -1,21
    Gözde Girişim 5,82 5,89 -1,19
    Koza Altın 104,20 105,40 -1,14

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    Haberler Ekonomi 3 Eylül 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
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