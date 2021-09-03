Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.09.2021 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2021 11:30
    ABONE OL

    TÜİK ile TEFE TÜFE ağustos enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu 2021?

    Eylül ayının ilk haftasında vatandaşlar tarafından ağustos ayı enflasyon rakamları merak edilerek araştırılıyor. Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinin açıklanmasının ardından piyasalar TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamaya odaklanmıştı. Bu kapsamda her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon verilerinde gözler ağustos ayı rakamlarına çevrildi. TÜİK milyonlarca kişinin beklediği ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, Ağustos ayı TÜİK enflasyon rakamları ne oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu

    Ağustos ayı TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? TÜİK ile TEFE TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Temmuz ayı enflasyon verileri ekonomideki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyordu. TÜİK tarafından ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

    Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

    Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile ulaştırma oldu.

    Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Aylık düşüş gösteren ana gruplar %3,08 ile giyim ve ayakkabı ve %0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,31 ile sağlık ve %0,58 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,27 ile lokanta ve oteller ve %1,38 ile ev eşyası oldu.

    Ağustos 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

        AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

        TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

        HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

        TÜİK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Malatya’da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü
        Haberler Ekonomi TÜİK ile TEFE TÜFE ağustos enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu 2021?
            SON DAKİKA