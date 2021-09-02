Son dakika: Bakan duyurdu! 188 milyon TL yeni kaynak!

Vakıflar kanalıyla gönderilen bu ödeneklerin, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığının altını çizen Bakan Yanık, "Aktardığımız bu kaynakla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt veriyoruz" dedi.