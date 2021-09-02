Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.09.2021 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 10:55
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan duyurdu! 188 milyon TL yeni kaynak!

    Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarılacağını duyurdu.

    Bakan Yanık, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

    Eylül ayına ilişkin bilgi veren Yanık, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz" dedi.

    Vakıflar kanalıyla gönderilen bu ödeneklerin, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığının altını çizen Bakan Yanık, "Aktardığımız bu kaynakla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt veriyoruz" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nu sınırlama hamlesi
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan duyurdu! 188 milyon TL yeni kaynak!
        SON DAKİKA