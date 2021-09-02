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    Ziraat Bankası'ndan o iddialara cevap: Ceza iddiaları yalan (Ekonomi haberleri)

    Ziraat Bankası, sosyal medyada dolaşan ceza iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Ziraat Bank International AG ile ilgili iddiaları yalanladı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Ziraat: Ceza iddiaları yalan

    Ziraat Bankası, Ziraat Bank International AG ile ilgili iddiaları yalanladı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi: "26 Ağustos'ta Alman Denetim Otoritesi BaFin'in sitesinde yayımlanan ve adı açıklanmayan başka bir banka ile ilgili önceki tarihlerde kesinleşmiş çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek haberler yapıldığı görülmektedir. Haberlerde geçen mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Rutin olarak yapılan denetime ilişkin süreç devam etmekte olup, iddia edilenin aksine kesinleşen bir yaptırım kararı bulunmamaktadır."

    HAVA YASTIĞI KIYAFET OLDU
    Mercedes-Benz ve tasarımcı Heron Preston, geri dönüştürülmüş hava yastıklarından yapılmış ortak bir konsept koleksiyonunu tanıttı. Hava yastığının 50'nci, Mercedes-Benz binek otomobillerinde kullanımlarının 40'ıncı yılından ilham alınarak hazırlanan koleksiyonda şişebilen erkek ve kadın kıyafetleri ve çanta yer alıyor.

    OKUL ÇANTASI 250 LİRAYA DOLUYOR
    Okulların     yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle kırtasiye ürünlerine yönelik talep geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal, kırtasiye ürünlerinde okula başlama maliyetinin çanta dahil 250 ila 400 lira arasında değiştiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Tüketicinin talebi ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor. Bir çantayı 200 liraya da 2 bin liraya da hazırlayabilirsiniz."

        MAAŞ KONUŞMAK YASAK
        Apple CEO'su Tim Cook'a 750 milyon dolarlık hisse veren Apple, şirket çalışanlarının maaşlarını tartışabileceği özel bir kanal oluşturmasını yasakladı. Apple İnsan Kaynakları, iş dışında bir Slack kanalı oluşturmanın yasak olduğunu belirtirken, avukatı da çalışanlar arasında maaş konuşmanın yasal olmadığını vurguladı. Apple'ın Slack hesabında, komik köpek fotoğraflarının ve oyunların konuşulduğu kanallar bulunuyor.

        JET SOSYETE UÇTU
        Coronavirüs süreci özel uçak kiralama sektörüne ivme kazandırdı. Alfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Pakır, sektördeki talebin yüzde 400 oranında arttığını belirtti. Pandemi döneminde kişiler ve şirketlerin özel uçaklara yöneldiğini anlatan Pakır, "Çünkü özel jetle seyahat ettiğinizde hiç kimseyle temasınız olmuyor. İniş ve biniş bölümü de farklı. 6-12 kişilik kabinli özel jetler de ailesiyle birlikte seyahat etmek isteyenler için avantajlı oluyor" dedi. Özel jet ile ülke içinde en çok Bodrum ve Dalaman'a seyahat edilirken, yurt dışı uçuşlarında ise Katar ve Libya üst sıralarda yer aldı.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası'ndan o iddialara cevap: Ceza iddiaları yalan (Ekonomi haberleri)
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