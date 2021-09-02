Ziraat Bankası'ndan o iddialara cevap: Ceza iddiaları yalan (Ekonomi haberleri)

JET SOSYETE UÇTU

Coronavirüs süreci özel uçak kiralama sektörüne ivme kazandırdı. Alfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Pakır, sektördeki talebin yüzde 400 oranında arttığını belirtti. Pandemi döneminde kişiler ve şirketlerin özel uçaklara yöneldiğini anlatan Pakır, "Çünkü özel jetle seyahat ettiğinizde hiç kimseyle temasınız olmuyor. İniş ve biniş bölümü de farklı. 6-12 kişilik kabinli özel jetler de ailesiyle birlikte seyahat etmek isteyenler için avantajlı oluyor" dedi. Özel jet ile ülke içinde en çok Bodrum ve Dalaman'a seyahat edilirken, yurt dışı uçuşlarında ise Katar ve Libya üst sıralarda yer aldı.