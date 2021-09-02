Ziraat Bankası'ndan o iddialara cevap: Ceza iddiaları yalan (Ekonomi haberleri)

Ziraat Bankası, Ziraat Bank International AG ile ilgili iddiaları yalanladı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi: "26 Ağustos'ta Alman Denetim Otoritesi BaFin'in sitesinde yayımlanan ve adı açıklanmayan başka bir banka ile ilgili önceki tarihlerde kesinleşmiş çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek haberler yapıldığı görülmektedir. Haberlerde geçen mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Rutin olarak yapılan denetime ilişkin süreç devam etmekte olup, iddia edilenin aksine kesinleşen bir yaptırım kararı bulunmamaktadır."
HAVA YASTIĞI KIYAFET OLDU
Mercedes-Benz ve tasarımcı Heron Preston, geri dönüştürülmüş hava yastıklarından yapılmış ortak bir konsept koleksiyonunu tanıttı. Hava yastığının 50'nci, Mercedes-Benz binek otomobillerinde kullanımlarının 40'ıncı yılından ilham alınarak hazırlanan koleksiyonda şişebilen erkek ve kadın kıyafetleri ve çanta yer alıyor.
OKUL ÇANTASI 250 LİRAYA DOLUYOR
Okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle kırtasiye ürünlerine yönelik talep geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal, kırtasiye ürünlerinde okula başlama maliyetinin çanta dahil 250 ila 400 lira arasında değiştiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Tüketicinin talebi ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor. Bir çantayı 200 liraya da 2 bin liraya da hazırlayabilirsiniz."