Geleneksel 218 yemeğimiz dünyaya açılacak: 'Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle' kitabıyla tanıtılacak

Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tarifleri, ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açılıyor. 'Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle' kitabı, 4 Eylül'de İstanbul'daki Cam ve Billur Müzesi'nde tanıtılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde, Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan kitap, mutfağımızın zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor. Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri ile atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir özelliklerine dikkatin çekildiği kitapla, asırlık tariflerin aslına uygun reçeteleri kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Tanıtıma Emine Erdoğan, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap danışmanları, ünlü şefler, sektör temsilcileri ve gastronomi yazarları katılacak.

5 DANIŞMAN VE 14 ÜNLÜ ŞEFİN KATKILARIYLA

Kitap; Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Günay Kut, Doç. Dr. Özge Samancı ve Dr. Gönül Paksoy danışmanlığında, Ebru Erke'nin koordinatörlüğünde hazırlandı. Kitaba ünlü şefler Ali Ronay, Arda Türkmen, Aydın Demir, Cüneyt Asan, Eyüp Kemal Sevinç, Fatih Tutak, Ömür Akkor, Savaş Aydemir, Sezai Erdoğan, Sinem Özler, Şemsa Denizsel, Şerife Aksoy, Yılmaz Öztürk ve Zeki Açıkgöz özel tariflerle katkı verdi.