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    Tarım Bakanlığı da öneriyor! Eğer tarım yaparak kazanmak istiyorsanız o sebzeyi ekin

    Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektöründe yeni ve kâr getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlere, tıbbi nane yetiştirmeleri önerisinde bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan rapor ve rehbere göre; bu ürüne yatırım yapanlar ikinci yıldan itibaren artı gelir elde edebiliyor.

    Nane üreten kâr edecek

    Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektöründe yeni ve kâr getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlere, tıbbi nane yetiştirmeleri önerisinde bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan rapor ve rehbere göre; bu ürüne yatırım yapanlar ikinci yıldan itibaren artı gelir elde edebiliyor. Tıbbi nanede 10 dekarlık alanda yapılacak yatırım projesinden 4 yıllık verimlilik dönemi sonunda elde edilebilecek kâr, bugünkü değerle 108 bin 810 lirayı bulabiliyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler için dekara 15 lira mazot ve 4 lira gübre destekleme ödemesi sağlanıyor. Tıbbi nane üreticilerine destek ödemesinde bulunuluyor.

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