Tarım Bakanlığı da öneriyor! Eğer tarım yaparak kazanmak istiyorsanız o sebzeyi ekin

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektöründe yeni ve kâr getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlere, tıbbi nane yetiştirmeleri önerisinde bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan rapor ve rehbere göre; bu ürüne yatırım yapanlar ikinci yıldan itibaren artı gelir elde edebiliyor. Tıbbi nanede 10 dekarlık alanda yapılacak yatırım projesinden 4 yıllık verimlilik dönemi sonunda elde edilebilecek kâr, bugünkü değerle 108 bin 810 lirayı bulabiliyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler için dekara 15 lira mazot ve 4 lira gübre destekleme ödemesi sağlanıyor. Tıbbi nane üreticilerine destek ödemesinde bulunuluyor.