Elektrikte yeni dönem! Acil durum planı devrede!

Yeni düzenlemeye göre; Sistemin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları dağıtım şirketi tarafından hazırlanacak. Şirketler acil müdahale aracı ile yeterli sayıda eğitimli personeli 24 saat hazır durumda bulunduracak.
EPDK, Elektrik Dağıtım Sistemi İzleme Yönetmeliği Taslağı'nı kamuoyu görüşüne açtı. Elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla hazırlanan yönetmelik ile dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar da belirlendi.
YILLIK BAKIM YAPILACAK
Yönetmeliğe göre dağıtım şirketi, elektrik enerjisinin sürekliliği için yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacak. Şirketler ayrıca elektriğin dağıtım sistemi üzerinden tüketim noktalarına iletilmesine kadar olan tüm aşamalarda, enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması için gerekli iletişim altyapısını da kuracak.