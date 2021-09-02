Elektrikte yeni dönem! Acil durum planı devrede!

KAÇAK KULLANIM İHBARLARI ANLIK DEĞERLENDİRİLECEK

Dağıtım şirketi; bağlantı başvurusu, arıza bildirimi, kaçak elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikâyetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvuruların alınması ve cevaplandırılması için yeterli donanım ve personele sahip kullanıcı hizmetleri merkezi kurmakla da yükümlü olacak. Sabah'ta yer alan habere göre, İhbar ve başvurulara bu kapsamda anlık olarak yanıt verilmesi sağlanacak. İl merkezleri ile nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerde; proje onay, geçici kabul, sayaç kontrol, itiraz ve benzeri işlemleri, nüfusu 5 bin ile 50 bin arasında olan ilçelerde ise asgari olarak kullanıcıların başvurularının alınması hizmetlerini yürütmek üzere söz konusu il ve ilçelerde kullanıcı hizmetleri merkezi kurulacak.