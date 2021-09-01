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    • Ekonomi
    • 01.09.2021 17:05
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    • 01.09.2021 17:18
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    Ziraat Bankası duyurdu: Tarih verildi! 100 TL iade olacak! 2.000 TL’ye ulaşan ise...

    Peş peşe açıklandı. Banka müşterileri için güzel haber geldi. Ziraat Bankası müşterileri amacıyla harekete geçti. Banka, resmi internet sitesi üzerinden kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan açıklamada, kampanyaya katılan müşterilerin kampanya boyunca Bankkart ile Bankkart üye işyerlerinde 2.000 TL’ye ulaşan vasıta kiralama, seyahat ve konaklama harcamalarına 100 TL iade kazanabilecekleri belirtildi. Söz hususu kampanya 14 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası duyurdu: 100 TL iade olacak! Tarih verildi

    Ziraat Bankası müşterileri amacıyla harekete geçti. Banka, resmi internet sitesi üzerinden kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan açıklamada, kampanyaya katılan müşterilerin kampanya boyunca Bankkart ile Bankkart üye işyerlerinde 2.000 TL'ye ulaşan vasıta kiralama, seyahat ve konaklama harcamalarına 100 TL iade kazanabilecekleri belirtildi. Söz hususu kampanya 14 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.

    KAMPANYANIN KOŞULLARI VE DETAYLARI;

    Kampanyaya Bankkart Mobil'den katılım sağlanabilecektir.

    Kampanya 14 Ağustos – 14 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak harcamalar için geçerli olacaktır.

    Kampanyaya katılan müşteriler, kampanya süresince Bankkart ile Bankkart Üye İşyerlerimizden 2.000 TL'ye ulaşan araç kiralama, seyahat ve konaklama harcamalarına 100 TL iade kazanabilecektir.

    Bir müşteriye kampanya döneminde iade edilebilecek azami tutar 100 TL ile sınırlıdır.

    Kampanya kapsamına girecek işlemlerin, sistemde tanımlanmış olan sektör bilgisi araç kiralama, seyahat ve konaklama faaliyetlerini içeren üye iş yerlerinden yapılması gerekmektedir.

    Harcama tutarı için Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özellikleri ile yapılacak işlemlerin toplamı dikkate alınacaktır.

    Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılım sağlamış asıl kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan işlemler ve kartlı mobil ödemeler de asıl kartın kampanya harcamalarına dahil edilecektir.

    İptal, iade, Bankkart Lira kullanımı, nakit çekim, fatura ödeme, kurumsal tahsilat, karta para yükleme, para transfer işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

    Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

        Kampanyaya dahil olmuş işlemlerin iade edilmesi durumunda müşterinin kredi kartına/banka kartının ana hesabına yapılan iade de geri alınacaktır. Bu tutar kredi kartına veya hesaba borç olarak yansıtılacaktır.

        Kampanyaya sadece bir kez katılım sağlanabilecektir.

        İade işlemi 29 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir.

        BankKart nasıl kullanılır? Ziraat Bankası BankKart'tan Puan nasıl çekilir?

        Ziraat Bankası BankKart Puan'larınızı kullanabilmek için alışveriş yaptığınız işyeri/mağazanın Ziraat Bankası altyapısıyla uyumlu pos cihazına sahip olması şart. BankKart Puanlarınızı Ziraat Bankası altyapısı olmayan poslarda kullanamıyorsunuz.

        Mağazada/işyerinde alışverişinizi tamamlayıp ödeme adımına geldiğinizde kasa görevlisine BankKart Puan kullanmak istediğinizi belirterek kartınızı uzatın. Kartınızdan istediğiniz tutardaki puanın harcanabilmesi için şifrenizi tuşlayın. Onayınızın ardından puanınızın istediğiniz bölümü alışverişinizin toplam tutarından düşülecek. Eğer alışveriş tutarınızın tamamını karşılayacak düzeyde puanınız varsa alışveriş tutarınının tamamını puanla karşılayabilirsiniz.
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