Ziraat Bankası duyurdu: Tarih verildi! 100 TL iade olacak! 2.000 TL’ye ulaşan ise...

Kampanyaya dahil olmuş işlemlerin iade edilmesi durumunda müşterinin kredi kartına/banka kartının ana hesabına yapılan iade de geri alınacaktır. Bu tutar kredi kartına veya hesaba borç olarak yansıtılacaktır.

Kampanyaya sadece bir kez katılım sağlanabilecektir.

İade işlemi 29 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir.