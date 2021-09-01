Ziraat Bankası duyurdu: Tarih verildi! 100 TL iade olacak! 2.000 TL’ye ulaşan ise...

Ziraat Bankası müşterileri amacıyla harekete geçti. Banka, resmi internet sitesi üzerinden kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan açıklamada, kampanyaya katılan müşterilerin kampanya boyunca Bankkart ile Bankkart üye işyerlerinde 2.000 TL'ye ulaşan vasıta kiralama, seyahat ve konaklama harcamalarına 100 TL iade kazanabilecekleri belirtildi. Söz hususu kampanya 14 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.
KAMPANYANIN KOŞULLARI VE DETAYLARI;
Kampanyaya Bankkart Mobil'den katılım sağlanabilecektir.
Kampanya 14 Ağustos – 14 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak harcamalar için geçerli olacaktır.
Kampanyaya katılan müşteriler, kampanya süresince Bankkart ile Bankkart Üye İşyerlerimizden 2.000 TL'ye ulaşan araç kiralama, seyahat ve konaklama harcamalarına 100 TL iade kazanabilecektir.
Bir müşteriye kampanya döneminde iade edilebilecek azami tutar 100 TL ile sınırlıdır.
Kampanya kapsamına girecek işlemlerin, sistemde tanımlanmış olan sektör bilgisi araç kiralama, seyahat ve konaklama faaliyetlerini içeren üye iş yerlerinden yapılması gerekmektedir.
Harcama tutarı için Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özellikleri ile yapılacak işlemlerin toplamı dikkate alınacaktır.
Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılım sağlamış asıl kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan işlemler ve kartlı mobil ödemeler de asıl kartın kampanya harcamalarına dahil edilecektir.
İptal, iade, Bankkart Lira kullanımı, nakit çekim, fatura ödeme, kurumsal tahsilat, karta para yükleme, para transfer işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.