Evde bakım aylığının ne zaman hesaplara yatırılacağı sık sık araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşının hesabınıza yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım aylığı yatan iller açıklandı mı? İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;