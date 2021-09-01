Yüzde 40 daha ucuza satılıyor! Görülmemiş kampanya 182 bin liraya 3+1 ev üstüne 2014 model araba!

Vakıfbank 82 Bin Liraya Ev Satıyor

Türkiye'nin en güvenilir ve köklü bankalarından birisi olarak karşımıza çıkan Vakıfbank 82 bin liraya kadar ev satışını gerçekleştirebilmekte. Banka, sağladığı eşsiz seçeneklerle ihtiyaç sahiplerine hizmet sağlıyor.

Vakıfbank tarafından satılan onlarca farklı ev bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Banka genel olarak teminat gösterilen ancak gerekli protokolleri yerine getirmeyen müşterilerin ürünlerini satabilmekte. Bundan kaynaklı olarak da oldukça uygun fiyata satılmakta.

Kamu bankaları arasında en büyüğü olan Vakıfbank, sattığı ev ilanlarıyla birlikte ihtiyaçlara göre destek sunuyor. Bunun en büyük avantajı ise uygun fiyatlar. Uygun fiyatların yanı sıra yeni ve sıfır evlerin, arsaların ve arazilerin satıldığı biliniyor. Sizlerde yeni ev satın almayı planlıyorsanız, Vakıfbank gayrimenkul ilanlarına göz atabilirsiniz.