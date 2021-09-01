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    • Ekonomi
    • 01.09.2021 17:53
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    • 01.09.2021 17:53
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    Yüzde 40 daha ucuza satılıyor! Görülmemiş kampanya 182 bin liraya 3+1 ev üstüne 2014 model araba!

    Vakıfbank, içeriğinde detaylı vasıta satış ilanları ve gayrimenkul ilanları bulunuyor. Bilindiği üzere günümüzde bankaların ellerindeki teminatları satışa çıkartabilme gibi hakları bulunmakta. Bundan kaynaklı olarak da yüksek tutarlarda verdikleri kredinin geri dönüşünü alamadıkların, kredi sahibinin gösterdiği teminata el koyup satabilmekte. Bankalara genel olarak yayılan teminatlar gayrimenkul ya da otomobildir. Kamu bankaları arasında en büyüğü olan Vakıfbank, sattığı ev ilanlarıyla birlikte ihtiyaçlara göre destek sunuyor. Bunun en büyük avantajı ise uygun fiyatlar.

    takvim.com.tr
    Görülmemiş kampanya 182 bin liraya 3+1 ev üstüne 2014 model araba

    Türkiye'nin en büyük ve en köklü bankalarından birisi olan Vakıfbank geniş ölçeklerde eşi benzeri olmayan fırsatları kullanıcılarına sunuyor. İşte bütün detaylar ve merak edilenler. Vakıfbank tarafından satılan onlarca farklı ev bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Banka genel olarak teminat gösterilen ancak gerekli protokolleri yerine getirmeyen müşterilerin ürünlerini satabilmekte. Bundan kaynaklı olarak da oldukça uygun fiyata satılmakta.

    Vakıfbank 82 Bin Liraya Ev Satıyor

    Türkiye'nin en güvenilir ve köklü bankalarından birisi olarak karşımıza çıkan Vakıfbank 82 bin liraya kadar ev satışını gerçekleştirebilmekte. Banka, sağladığı eşsiz seçeneklerle ihtiyaç sahiplerine hizmet sağlıyor.

    Vakıfbank tarafından satılan onlarca farklı ev bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Banka genel olarak teminat gösterilen ancak gerekli protokolleri yerine getirmeyen müşterilerin ürünlerini satabilmekte. Bundan kaynaklı olarak da oldukça uygun fiyata satılmakta.

    Kamu bankaları arasında en büyüğü olan Vakıfbank, sattığı ev ilanlarıyla birlikte ihtiyaçlara göre destek sunuyor. Bunun en büyük avantajı ise uygun fiyatlar. Uygun fiyatların yanı sıra yeni ve sıfır evlerin, arsaların ve arazilerin satıldığı biliniyor. Sizlerde yeni ev satın almayı planlıyorsanız, Vakıfbank gayrimenkul ilanlarına göz atabilirsiniz.

    Vakıfbank'tan 2014 Model Araba 138 Bin Lira

    Vakıfbank gayrimenkul ilanlarının yanı sıra araç satışlarını da gerçekleştirebilmekte. Banka tarafınca sağlanan onlarca farklı araç sayesinde hızlı bir şekilde araba satın alabilirsiniz. Açık arttırma yöntemiyle satılan arabalar, evler gibi oldukça uygun fiyatlara satılıyor.

        İcradan ev almak

        Öncelikle bankanın satışa sunduğu evleri inceleyerek karar verilir. Daha sonra belli bir süre içinde bankaya teklif verilmesi gerekir. Ardından banka gerekli işlemlere başlayarak. Yine karşı tarafa bazı kredi imkânları sunar. Bu evler standart ev satımlarının daha da altındandır. Ve avantaj olarak yasal işlemleri tamamlanmış, ekspertiz özelliği taşımaktadır.

        Yatırım ve ihtiyaçlar içinde kolay yol olarak tercih edilen icralık evler, ihale yoluyla satışa çıkılmaktadır. Bu satışlar iki aşamada gerçekleşmekte. Öncelikler ortaya konuşan fiyattan satılmayıp evde kalınan gayrimenkul, ikinci bir yol olarak %40 gibi düşük bir fiyattan sunulur.

        Bu kademelere gelmek için bazı koşullardan geçilmesi gerekir.

        Bunlar; • Banka sitesinden tüm satış bilgilerine bakmak

        • Evin detaylı iskân bilgisini detaylandırmak

        • İmar planını incelemek

        • Avukat ile yasal prosedürler hakkında bilgi alışverişi yapmak

        • Emsal fiyatlarla kıyaslamak

        • Verilen fiyatı ödeyebilecek durumda olmak

        • 18 yaşından büyük olmak

        • İcralık ev satışının gazetede yayımlanmış olmasına dikkat etmek

        • Satış tarihi ve saati belirlenen adreste gecikmeden bulunmak

        • İcradan alınacak olan evin satış bedelinin %20'sini ön ödeme olarak sunmak.
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        Haberler Ekonomi Yüzde 40 daha ucuza satılıyor! Görülmemiş kampanya 182 bin liraya 3+1 ev üstüne 2014 model araba!
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