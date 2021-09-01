Gıdada fahiş fiyata Ticaret Bakanlığından fren! Yeni yasa yolda

"FRİGO"YA DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Sebze ve meyvelerin ticaretine ilişkin köklü değişiklikler getirecek ve hallerin modernizasyonunun yapılmasını sağlayacak düzenlemeyle üretimden satışa kadarki süreçte maliyetlerin azaltılmasına yönelik önemli bir çalışma üzerinde duruluyor. Buna göre, özellikle sebze ve meyvedeki çürüme ve bozulma ile israfın önüne geçmek için soğuk zincir taşımacılığına önemli destekler verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, taşımacılıkta kullanılan kamyonların 'frigo'ya dönüştürülmesi planlanıyor.