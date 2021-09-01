Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Ne para cezası ne kayyum var

Dilek Güngör'ün yazısı şu şekilde:
"Ziraat Bankası'nın Frankfurt'taki yapılanması şu aralar algı operasyonlarının merkezinde... Teknik altyapı sorununu usulsüz krediye bağlayanı mı ararsınız, bankaya kayyum atayanı mı...
Nasılsa yalandan kimse ölmüyor…Her gün bir tane salla gitsin.
Gazete yazıyor, sosyal medya dağıtıyor, muhalefet yapışıyor.
Öyle ya…
Muhalif yazdıysa, 'haşa kimseye laf düşmez, kesin doğrudur!'
İşte son günlerde epey tepinilen bir konu daha…
Malumunuz, bir süredir Almanya Frankfurt'taki Ziraat Bank International AG ile ilgili tezviratın bini bir para…
Takip edenleriniz oldu mu bilmiyorum.