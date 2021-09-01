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    • Ekonomi
    • 01.09.2021 07:33
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    • 01.09.2021 07:47
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    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Ne para cezası ne kayyum var

    Daha önce FETÖ'cülerle birlikte yurt dışı kaynaklı Halkbank'a çekilmeye çalışılan operasyon şimdi de Ziraat Bankası'na çekilmeye çalışılıyor. Operasyonun arkasındaki isimler ise şaşırtmıyor. Sözcü gazetesi ve FETÖ'cüler. Sözcü geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Ziraat Bankası'na kayyum atayacağı iftirasını ortaya attı. FETÖ'cüler de bu yalanın arkasından geldi. Dilek Güngör ise bu iddialarla ilgili "Ziraat Bankası’nın Frankfurt’taki yapılanması şu aralar algı operasyonlarının merkezinde... Teknik altyapı sorununu usulsüz krediye bağlayanı mı ararsınız, bankaya kayyum atayanı mı..." ifadelerini kullandı.

    Hedefte şimdi de Ziraat Bankası var! Kayyum iftirası

    Dilek Güngör'ün yazısı şu şekilde:

    "Ziraat Bankası'nın Frankfurt'taki yapılanması şu aralar algı operasyonlarının merkezinde... Teknik altyapı sorununu usulsüz krediye bağlayanı mı ararsınız, bankaya kayyum atayanı mı...

    Nasılsa yalandan kimse ölmüyor…Her gün bir tane salla gitsin.
    Gazete yazıyor, sosyal medya dağıtıyor, muhalefet yapışıyor.

    Öyle ya…
    Muhalif yazdıysa, 'haşa kimseye laf düşmez, kesin doğrudur!'
    İşte son günlerde epey tepinilen bir konu daha…
    Malumunuz, bir süredir Almanya Frankfurt'taki Ziraat Bank International AG ile ilgili tezviratın bini bir para…
    Takip edenleriniz oldu mu bilmiyorum.

        Yalanın Sözcü'sü bir haber yaptı. Almanya'nın Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BaFin) Ziraat'e acayip bir para cezası kestiğini yazdı.
        Sebebinin de usulsüz krediler olduğunu iddia etti. Haberin peşine elbette ki, FETÖ'sü, Fondaş'ı takıldı. Bir anda yalan çığ gibi büyüdü.
        Şaşırdık mı?
        Tabii ki hayır…
        Ama doğruları anlatmadıkça millet o yaygara kopardıkları yalanlara inanıyor. Attıkları çamur iz bırakmasa da vatandaşta soru işareti yaratıyor.
        Neyse…

        ..."

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        Haberler Ekonomi Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Ne para cezası ne kayyum var
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