Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Ne para cezası ne kayyum var

Yalanın Sözcü'sü bir haber yaptı. Almanya'nın Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BaFin) Ziraat'e acayip bir para cezası kestiğini yazdı.

Sebebinin de usulsüz krediler olduğunu iddia etti. Haberin peşine elbette ki, FETÖ'sü, Fondaş'ı takıldı. Bir anda yalan çığ gibi büyüdü.

Şaşırdık mı?

Tabii ki hayır…

Ama doğruları anlatmadıkça millet o yaygara kopardıkları yalanlara inanıyor. Attıkları çamur iz bırakmasa da vatandaşta soru işareti yaratıyor.

Neyse…

..."

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