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    • Ekonomi
    • 01.09.2021 06:12
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    • 01.09.2021 06:12
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    1 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 1 Eylül Dolar ve euro kaç TL?

    1 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Eylül ayının ilk gününde döviz kurlarındaki son gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki son durum sorgulanıyor. Dün dolar kuru, uluslararası piyasalarda 8,32-8,40 bandında seyretmesinin ardından günü de yüzde 0,3 artışla 8,3799 seviyelerinden tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 1 Eylül Çarşamba döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    1 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    1 Eylül dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın üçüncü gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 1 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    1 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3138

    Dolar satış: 8,3220

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8182

    Euro Satış: 9,8374
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        Haberler Ekonomi 1 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 1 Eylül Dolar ve euro kaç TL?
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