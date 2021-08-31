1 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 1 Eylül Dolar ve euro kaç TL?

1 Eylül dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın üçüncü gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 1 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
1 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,3138
Dolar satış: 8,3220
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,8182
Euro Satış: 9,8374