MEB öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye paraları) yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası kaç TL?

Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası yattı mı? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Her sene eylül ayında hesaplara yatırılan eğitim kırsatiye yardımının bu sene ne zaman ödeneği arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve MEB yazısında her yıl öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye paralarının) ne zaman ödeneceğini açıkladı. . Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar!