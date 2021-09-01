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    • Ekonomi
    • 01.09.2021 07:36
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    • 01.09.2021 07:38
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    MEB öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye paraları) yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası kaç TL?

    Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? MEB eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye paraları) yattı mı? Sorusu milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2021-2022 yılının göreve başlama tarihinin yaklaştığı şu günlerde her yıl eğitim-öğretim yılının eylül ayında ödenen eğitim ödeneğinin (kırtasiye yardımı) bu sene ne zaman ve ne kadar ödeneceği merak konusu oldu. Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Öğretmen eğitim ödeneği kırtasiye paraları yattı mı 2021?

    Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası yattı mı? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Her sene eylül ayında hesaplara yatırılan eğitim kırsatiye yardımının bu sene ne zaman ödeneği arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve MEB yazısında her yıl öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye paralarının) ne zaman ödeneceğini açıkladı. . Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar!

    ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

    EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

    2022 yılındaki artış oranı yüzde 6 oldu. 5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.

        EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

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        Haberler Ekonomi MEB öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye paraları) yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası kaç TL?
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