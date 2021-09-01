MEB öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye paraları) yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası kaç TL?

Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası yattı mı? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Her sene eylül ayında hesaplara yatırılan eğitim kırsatiye yardımının bu sene ne zaman ödeneği arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve MEB yazısında her yıl öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye paralarının) ne zaman ödeneceğini açıkladı. . Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar!
ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
2022 yılındaki artış oranı yüzde 6 oldu. 5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.