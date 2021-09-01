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    • Ekonomi
    • 02.09.2021 06:09
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    • 02.09.2021 06:09
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    2 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ne zaman yükselecek?

    2 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Eylül ayının ilk gününde döviz kurlarındaki son gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki son durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, büyüme verisinin ardından 8,30 seviyelerinde işlem gördü. Analistler, dolar endeksinde 92,5 aşağı yönlü kırılması halinde 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 92,1 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Eylül Perşembe döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    2 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    2 Eylül dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın dördüncü gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 2 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    2 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,2858

    Dolar satış: 8,2900

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8316

    Euro Satış: 9,8439
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        Haberler Ekonomi 2 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ne zaman yükselecek?
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