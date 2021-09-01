Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz

Merkez Bankası, bugün yatırımcı ve ekonomistlerle bir toplantı gerçekleştirdi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, özetle şunları söyledi;
"Öncü göstergeler, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ediyor.
Mevcut durumda ihracattaki yukarı yönlü seyir, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.
Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz.
Türkiye'de de gıda fiyatları yükselişte ve temmuz ayında gıda dışı enflasyon manşet enflasyonun belirgin olarak altında seyretti. Ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatları yüksek seyrediyor.