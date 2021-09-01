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    • Ekonomi
    • 01.09.2021 13:44
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    • 01.09.2021 13:44
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    1 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    1 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 1 Eylül 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    1 Eylül Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 29,34 28,00 4,79
    Gözde Girişim 5,83 5,62 3,74
    Netaş Telekomünikasyon 17,82 17,19 3,66
    Nuh Çimento 36,18 35,12 3,02
    Erbosan 135,60 132,00 2,73
    SASA Polyester 28,22 27,48 2,69
    Verusa Holding 46,56 45,58 2,15
    TAV Havalimanları 24,00 23,52 2,04
    Eczacıbaşı İlaç 6,35 6,23 1,93
    Pegasus 71,95 70,60 1,91
    Türk Hava Yolları 12,91 12,68 1,81
    Fenerbahçe Futbol 34,82 34,20 1,81
    Anadolu Efes 22,32 21,94 1,73
    Enerjisa Enerji 11,29 11,10 1,71
    Galatasaray Sportif 3,57 3,51 1,71
    Petkim 6,30 6,20 1,61
    Tofaş Oto Fabrikası 42,66 42,02 1,52
    Koç Holding 23,36 23,04 1,39
    Migros Ticaret 35,32 34,84 1,38
    Alarko Holding 9,02 8,90 1,35

    Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Enka İnşaat 10,73 10,97 -2,19
    İhlas Holding 0,56 0,57 -1,75
    İndeks Bilgisayar 6,46 6,55 -1,37
    Ereğli Demir Çelik 18,63 18,78 -0,80
    Bera Holding 9,71 9,78 -0,72
    Aksa Enerji 14,35 14,44 -0,62
    Hektaş 8,34 8,39 -0,60
    Aselsan 15,82 15,89 -0,44
    Ford Otosan 171,10 171,80 -0,41
    Türk Telekom 7,38 7,41 -0,40
    Otokar 331,50 332,70 -0,36
    Turkcell 16,34 16,39 -0,31
    Garanti Bankası 9,85 9,88 -0,30
    Ege Endüstri 1.227,90 1.231,60 -0,30
    Sabancı Holding 10,48 10,51 -0,29
    Konya Çimento 877,60 879,90 -0,26
    İş Bankası (C) 5,74 5,75 -0,17
    Akbank 5,88 5,89 -0,17
    Alkim Kimya 15,02 15,03 -0,07
    Borusan Yatırım Pazarlama 463,50 463,60 -0,02

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    Haberler Ekonomi 1 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
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