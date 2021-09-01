1 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|29,34
|28,00
|4,79
|Gözde Girişim
|5,83
|5,62
|3,74
|Netaş Telekomünikasyon
|17,82
|17,19
|3,66
|Nuh Çimento
|36,18
|35,12
|3,02
|Erbosan
|135,60
|132,00
|2,73
|SASA Polyester
|28,22
|27,48
|2,69
|Verusa Holding
|46,56
|45,58
|2,15
|TAV Havalimanları
|24,00
|23,52
|2,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,35
|6,23
|1,93
|Pegasus
|71,95
|70,60
|1,91
|Türk Hava Yolları
|12,91
|12,68
|1,81
|Fenerbahçe Futbol
|34,82
|34,20
|1,81
|Anadolu Efes
|22,32
|21,94
|1,73
|Enerjisa Enerji
|11,29
|11,10
|1,71
|Galatasaray Sportif
|3,57
|3,51
|1,71
|Petkim
|6,30
|6,20
|1,61
|Tofaş Oto Fabrikası
|42,66
|42,02
|1,52
|Koç Holding
|23,36
|23,04
|1,39
|Migros Ticaret
|35,32
|34,84
|1,38
|Alarko Holding
|9,02
|8,90
|1,35
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|10,73
|10,97
|-2,19
|İhlas Holding
|0,56
|0,57
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|6,55
|-1,37
|Ereğli Demir Çelik
|18,63
|18,78
|-0,80
|Bera Holding
|9,71
|9,78
|-0,72
|Aksa Enerji
|14,35
|14,44
|-0,62
|Hektaş
|8,34
|8,39
|-0,60
|Aselsan
|15,82
|15,89
|-0,44
|Ford Otosan
|171,10
|171,80
|-0,41
|Türk Telekom
|7,38
|7,41
|-0,40
|Otokar
|331,50
|332,70
|-0,36
|Turkcell
|16,34
|16,39
|-0,31
|Garanti Bankası
|9,85
|9,88
|-0,30
|Ege Endüstri
|1.227,90
|1.231,60
|-0,30
|Sabancı Holding
|10,48
|10,51
|-0,29
|Konya Çimento
|877,60
|879,90
|-0,26
|İş Bankası (C)
|5,74
|5,75
|-0,17
|Akbank
|5,88
|5,89
|-0,17
|Alkim Kimya
|15,02
|15,03
|-0,07
|Borusan Yatırım Pazarlama
|463,50
|463,60
|-0,02