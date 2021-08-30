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    • Ekonomi
    • 30.08.2021 23:09
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    • 30.08.2021 23:09
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    50-100 TL hediye kartı veriliyor! BİM – A101 hediye kartı nasıl alınır? Marketlerde hediye çekleri!

    BİM ve A101 market zincirleri tarafından hediye kartları ve çekleri satışa sunuluyor. 50 ve 100 TL olarak belirlenen hediye çekleri sayesinde sevdiklerinize, arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınızın alışverişine yardımcı olabiliyorsunuz. Hediye kartları kullanışlı olmasının yanında kolay erişim imkanı da sunuyor ve böylelikle bir yardım alternatifi olarak sıkça tercih ediliyor. İşte; 50-100 TL BİM A101 hediye kartı alma yolları!

    takvim.com.tr
    50-100 TL hediye kartı veriliyor! BİM – A101 hediye kartı nasıl alınır? Marketlerde hediye çekleri!

    BİM A101 hediye kartı nasıl alınır? BİM ve A101 marketlerinden 50-100 TL hediye kartı verildiği biliniyor. Bu kartlar sayesinde yardımlarınızı alternatif bir şekilde yapabilirsiniz. Son dönemde sıkça tercih edilen hediye kartları ve çeklerinin yanı sıra SMS ile bu kartları yönlendirebiliyorsunuz. 50 ve 100 TL'lik kartları kolaylıkla almanız mümkün. Peki; BİM A101 hediye kartı nasıl alınır? İşte detaylar!

    BİM HEDİYE KARTI NEDİR? NASIL ALINIR?

    BİM Hediye Kartı nereden alınır?

    Bölge merkezlerimiz ve tüm mağazalarımızdan Hediye Kartınızı temin edebilirsiniz.

    Hediye Kartı Kullanım Şekli

    BİM Hediye Kartı yüklenebilir bakiyeli olup tüm mağazalarımızda geçerlidir.

    •Yüklenebilir bakiyeli kartlara en az 100 TL olmak üzere istenilen miktarda yükleme yapılabilir.

    •Kartlar, bakiyesi bitene kadar birden fazla kullanıma açıktır.

    •Kart bakiyesi nakde çevrilmez.

        Ödeme ve Teslim Koşulları

        •Ödeme, hediye kartlarının teslimi öncesinde yapılır.

        •Kart için yapılan ödemeler avans niteliğinde olup, alışveriş sonrasında yazar kasa fişi veya fatura tüketiciye verilir.

        BİM Hediye Kartları, yapılan ödeme ve sipariş sonrasında en geç bir hafta içinde teslim edilmektedir.

        •BİM Hediye Kartı, teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.

        Fiziki olarak Hediye çeki gönderimi olmayacaktır.

        A101 HEDİYE ÇEKİ NASIL ALINIR?

        A101 HEDİYE ÇEKİ 100 TL

        100 TL Hediye Çeki, bir sonraki 750 TL ve üzeri siparişlerde kullanılabilecektir.

        14 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında kullanılabilecektir.

        Siparişiniz ile birlikte hesabınıza tanımlama yapılacak. 14 Ekim itibariyle hesabınızda görüntülenecek ve kullanılabilecektir. 14 Ekim tarihine kadar hesabım sayfasında görüntülenemeyecektir.

        Hediye çeklerimiz tek kullanımlık olup bölünerek kullanılamaz, karşılığında nakit ödeme yapılamaz, çekler nakte çevrilemez ve iade edilemez. (Elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mal için cayma hakkı kullanılamaz. (İndirim Kodları, Hediye Çeki, Kupon, Kontör vb.)

        Müşteri bazında ve sepet bazında 1 kere satın alınabilir.

        A101 HEDİYE ÇEKİ 50 TL

        Fiziki olarak Hediye çeki gönderimi olmayacaktır.
        50 TL Hediye Çeki, bir sonraki 400 TL ve üzeri siparişlerde kullanılabilecektir.
        14 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında kullanılabilecektir.
        Siparişiniz ile birlikte hesabınıza tanımlama yapılacak. 14 Ekim itibariyle hesabınızda görüntülenecek ve kullanılabilecektir. 14 Ekim tarihine kadar hesabım sayfasında görüntülenemeyecektir.
        Hediye çeklerimiz tek kullanımlık olup bölünerek kullanılamaz, karşılığında nakit ödeme yapılamaz, çekler nakte çevrilemez ve iade edilemez. (Elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mal için cayma hakkı kullanılamaz. (İndirim Kodları, Hediye Çeki, Kupon, Kontör vb.)
        Müşteri bazında ve sepet bazında 1 kere satın alınabilir.
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        Haberler Ekonomi 50-100 TL hediye kartı veriliyor! BİM – A101 hediye kartı nasıl alınır? Marketlerde hediye çekleri!
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