50-100 TL hediye kartı veriliyor! BİM – A101 hediye kartı nasıl alınır? Marketlerde hediye çekleri!

14 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında kullanılabilecektir.

Siparişiniz ile birlikte hesabınıza tanımlama yapılacak. 14 Ekim itibariyle hesabınızda görüntülenecek ve kullanılabilecektir. 14 Ekim tarihine kadar hesabım sayfasında görüntülenemeyecektir.

Hediye çeklerimiz tek kullanımlık olup bölünerek kullanılamaz, karşılığında nakit ödeme yapılamaz, çekler nakte çevrilemez ve iade edilemez. (Elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mal için cayma hakkı kullanılamaz. (İndirim Kodları, Hediye Çeki, Kupon, Kontör vb.)

Müşteri bazında ve sepet bazında 1 kere satın alınabilir.

A101 HEDİYE ÇEKİ 50 TL

Fiziki olarak Hediye çeki gönderimi olmayacaktır.

50 TL Hediye Çeki, bir sonraki 400 TL ve üzeri siparişlerde kullanılabilecektir.

14 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında kullanılabilecektir.

Siparişiniz ile birlikte hesabınıza tanımlama yapılacak. 14 Ekim itibariyle hesabınızda görüntülenecek ve kullanılabilecektir. 14 Ekim tarihine kadar hesabım sayfasında görüntülenemeyecektir.

Hediye çeklerimiz tek kullanımlık olup bölünerek kullanılamaz, karşılığında nakit ödeme yapılamaz, çekler nakte çevrilemez ve iade edilemez. (Elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mal için cayma hakkı kullanılamaz. (İndirim Kodları, Hediye Çeki, Kupon, Kontör vb.)

Müşteri bazında ve sepet bazında 1 kere satın alınabilir.