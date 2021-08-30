50-100 TL hediye kartı veriliyor! BİM – A101 hediye kartı nasıl alınır? Marketlerde hediye çekleri!

BİM A101 hediye kartı nasıl alınır? BİM ve A101 marketlerinden 50-100 TL hediye kartı verildiği biliniyor. Bu kartlar sayesinde yardımlarınızı alternatif bir şekilde yapabilirsiniz. Son dönemde sıkça tercih edilen hediye kartları ve çeklerinin yanı sıra SMS ile bu kartları yönlendirebiliyorsunuz. 50 ve 100 TL'lik kartları kolaylıkla almanız mümkün. Peki; BİM A101 hediye kartı nasıl alınır? İşte detaylar!
BİM HEDİYE KARTI NEDİR? NASIL ALINIR?
BİM Hediye Kartı nereden alınır?
Bölge merkezlerimiz ve tüm mağazalarımızdan Hediye Kartınızı temin edebilirsiniz.
Hediye Kartı Kullanım Şekli
•BİM Hediye Kartı yüklenebilir bakiyeli olup tüm mağazalarımızda geçerlidir.
•Yüklenebilir bakiyeli kartlara en az 100 TL olmak üzere istenilen miktarda yükleme yapılabilir.
•Kartlar, bakiyesi bitene kadar birden fazla kullanıma açıktır.
•Kart bakiyesi nakde çevrilmez.