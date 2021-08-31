5 ilde elektrik faturaları ertelendi! Başkan Erdoğan imzaladı

DİLEKÇE VERİLECEK

Karara göre, konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketiciler, bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliği fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçelerini 1 Ekim'e kadar ilgili tedarik şirketine sunacak veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden iletecekler.

Konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketiciler de yangın sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatını erteleme kapsamına almak için ilgili kurumlarca düzenlenmiş "hasar durum belgesi" ile başvuruda bulunacak.