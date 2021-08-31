Üreticiden markete 3 kat fark (Ekonomi haberleri)

Üreticiden 3.20 liradan çıkan süt, tüketiciye gelene kadar 10 lirayı buluyor. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, zamların sebebinin sanayici ve marketler olduğunu ifade ederek, "Çünkü onlar kendi fiyatlarını kendileri belirliyor" dedi. Keskin, ideal süt fiyatının 5.5 lira olması gerektiğini, halihazırda bu fiyattan satış yapanların da kâr edebildiğini söyledi.
YENİ FİKİRTEPE'DE YEŞIL ALAN FARKI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emlak Konut eliyle başlattığı Yeni Fikirtepe projesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren projede konutlar, hak sahiplerine 4 yıl içinde etaplar halinde teslim edilecek. Ayrıca proje ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018'de finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde 5 blokta yer alan yaklaşık bin 100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine daireleri teslim edilecek. Yeni projede yeşil alan miktarı yüzde 70 artırıldı. Devlet güvencesiyle örnek bir şehircilik projesi olan Yeni Fikirtepe'de kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatılar yer alacak.
2040'IN OTOMOBİLİ
Lüks otomobil üreticisi Lincoln, ArtCenter College of Design adlı bir tasarım okuluyla birlikte ürettiği yeni konsepti Anniversary'i tanıttı. Okulda yapılan yarışmadan çıkan 4 konseptten biri olan araç, 4 kişilik fütüristik bir model. Lincoln bu tasarımı sergilenmek üzere tam boyutlu modele dönüştürdü. Tasarımda markanın 2040 yılı modelleri hayal edildi.