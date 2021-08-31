Üreticiden markete 3 kat fark (Ekonomi haberleri)

YENİ FİKİRTEPE'DE YEŞIL ALAN FARKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emlak Konut eliyle başlattığı Yeni Fikirtepe projesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren projede konutlar, hak sahiplerine 4 yıl içinde etaplar halinde teslim edilecek. Ayrıca proje ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018'de finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde 5 blokta yer alan yaklaşık bin 100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine daireleri teslim edilecek. Yeni projede yeşil alan miktarı yüzde 70 artırıldı. Devlet güvencesiyle örnek bir şehircilik projesi olan Yeni Fikirtepe'de kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatılar yer alacak.