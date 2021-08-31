En az ilkokul mezunu 2.500-3.000 TL maaşla paketleme işçisi başvuru şartları! İşte İŞKUR’dan kadrolar

İŞKUR'dan Evlerinize Nasıl İş Alabilirsiniz?

İŞKUR üzerinden firmalardan evinize iş alabilirsiniz! Firmalar kesinlikle İŞKUR sayfasına "evlere iş verilir" diyemez. Bu onlar için SGK prim ödememe anlamına geldiği için oldukça sakıncalı bir durumdur. Ancak, siz doğru firmaya erişimi bahsettiğimiz şekilde sağlar iseniz emin olun ki evinize bir çok iş imkanını sağlarsınız bu iş imkanları neler derseniz.

E-devlet şifreniz üzerinden İŞKUR sayfasına üye olarak

Şayet PTT'den 2 TL almış olduğunuz bir e-devlet şifreniz var ise https://esube.iskur.gov.tr/ sayfasına girdiğiniz vakit "İş Arayanlar" bölümünden giriş dediğiniz zaman karşınıza aşağıdaki görselde gibi açılan sayfaya "e-Devlet Giriş" demeniz yeterli olacaktır.

Bu botun sonrası sistem sizi otomatik olarak e-devlet şifre giriş bölümüne yönlendirip doğru e-Devlet şifrenizi girmeniz ile birlikte yeniden İŞKUR iş ilanları sayfasına yönlendirecektir.!

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