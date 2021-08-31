En az ilkokul mezunu 2.500-3.000 TL maaşla paketleme işçisi başvuru şartları! İşte İŞKUR’dan kadrolar

Ev hanımlarına parasal destek sağlamak ve bunun beraberinde hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi adına İŞKUR'un evde paketleme işine ev hanımları büyük bir ilgi gösteriyor. Sadece ev hanımlarına değil aynı vakitte salgından kaynaklı evden çalışmak halinde kalan bayanlara da parasal destek gerçekleştirmeyi hedefleyen İŞKUR'un evde paketleme işi müracaat formu nasıl doldurulur alanı merakla araştırılıyor. İŞKUR evde paketleme işi projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası gibi işler yaptırılır.
İŞKUR'un desteği ile oluşturulan evde paketleme işi amacıyla başvurular vakit vakit İŞKUR'a bağlı olan kurumlar doğrultusundan başlatılmaktadır. Ev hanımlarının çalışma hayatına katılabilmesi amacıyla İŞKUR'a bağlı olan firmaların evde paketleme işi ilanlarını vakit vakit denetim etmeleri gerekmektedir. İŞKUR evde paketleme işi projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası gibi işler yaptırılır. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışılarak ev hanımları ayda en az 1300 TL üzerine para kazanabilir.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU
İŞKUR evde paketleme işi için başvurular bu kuruma bağlı olan firmalar tarafından aralıklarla verilmektedir. Evde paketleme işinde çalışmak isteyen kadınlar, ikamet adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıttan hemen önce ise İŞKUR evde iş paketleme başvuru formunu doldurmaları zorunludur.