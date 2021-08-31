Borcu olanlar dikkat: TC kimlik numaranızla erteleme müjdesi! 6 ay süresince...

AKBANK KREDİ BORÇ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?
Peki Akbank kredi borç ertelemesi nasıl yapılıyor? İşte ismim ismim borç erteleme…
Akbank mobil ya da Akbank internet şubesi üzerinden
Kredi –> Kredi Hesaplarım ismimlarını izledikten sonra, ertelemek dilediğiniz krediyi seçin.
Sağ doğrultuda yer alan Erteleme butonuna tıklayın.
Ödemeye başlamak dilediğiniz ay verisini seçin.
Yeni ödeme planınızı görüntüleyin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.
Kredi kartı borcunu ertelemek amacıyla ise TC Kimlik numarası ve telefon numarası ile internet üzerinden müracaat yapılabiliyor.
GARANTİ BANKASI KREDİ BORÇ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?
Garanti BBVA, Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde gerek toplum sağlığını korumak gerekse olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek üzere yeni tedbirler geliştirdi.