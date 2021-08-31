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    • Ekonomi
    • 31.08.2021 15:52
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    • 31.08.2021 16:08
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    Borcu olanlar dikkat: TC kimlik numaranızla erteleme müjdesi! 6 ay süresince...

    Kredi kartı borcunuzu ödemek konusu ile ilgili mesele yaşadığınızda bankanızla iletişime geçerek, kredi kartı borcu erteletme talep edilmesi işlemine kredi kartı borcu erteleme denir. Bugün itibariyle kimi bankaların kredi kartı borcunu erteleme konusu ile ilgili tüketicilere bizzat kendilerinin de teklifte bulundukları bilinmektedir. Bu anlamda Akbank ve Garanti Bankası tarafından kredi kartı borcu olan vatandaşlar amacıyla bir fırsat sunuldu. Akbank, resmi internet sitesinde kredi kartı borcu olan müşterilerine bilgilendirmede bulundu. Banka açıklamasında, kredi ve kredi kartı borcu olanlar amacıyla borçları erteleme olanağı sağladığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Borcu olanlar dikkat: TC kimlik numaranızla erteleme müjdesi! 6 ay süresince...

    Akbank doğrultusundan oluşturulan bildirimde "Pandemi sürecinin etkisi sebebi ile müşterilerimizin kredi kartı borçları alış veriş faizi alınarak Ekim 2021 ekstresine kadar, kredi kartı ücretleri ise Eylül 2021 tarihine ötelenebilecektir." denildi.



    AKBANK KREDİ BORÇ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?

    Peki Akbank kredi borç ertelemesi nasıl yapılıyor? İşte ismim ismim borç erteleme…

    Akbank mobil ya da Akbank internet şubesi üzerinden

    Kredi –> Kredi Hesaplarım ismimlarını izledikten sonra, ertelemek dilediğiniz krediyi seçin.

    Sağ doğrultuda yer alan Erteleme butonuna tıklayın.

    Ödemeye başlamak dilediğiniz ay verisini seçin.

    Yeni ödeme planınızı görüntüleyin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.

    Kredi kartı borcunu ertelemek amacıyla ise TC Kimlik numarası ve telefon numarası ile internet üzerinden müracaat yapılabiliyor.

    GARANTİ BANKASI KREDİ BORÇ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?

    Garanti BBVA, Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde gerek toplum sağlığını korumak gerekse olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek üzere yeni tedbirler geliştirdi.



        Bu kapsamda müşterilerine sunduğu destekler şu şekilde:

        Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,

        KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,

        KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,



        Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 6 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,

        Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,

        Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması,

        KREDİ KARTI BORCU ERTELEME NEDİR?

        Kredi kartı borcunuzu ödemek konusu ile ilgili mesele yaşadığınızda bankanızla iletişime geçerek, kredi kartı borcu erteletme talep edilmesi işlemine kredi kartı borcu erteleme denir. Bugün itibariyle kimi bankaların kredi kartı borcunu erteleme konusu ile ilgili tüketicilere bizzat kendilerinin de teklifte bulundukları bilinmektedir.

        Şayet kredi kartı borcunuzu ödeyemeyecek durumdaysanız; bu süreç sizi hiç de istemediğiniz bir yere götürecektir. Zira kredi kartı borcunuzu ödemediğinizde faizler üstü üzerine binmeye başlayacaktır. Tam da bu noktada kredi kartı borcunun ertelenmesi döneme girmektedir. Tabi ki kredi kartı borcunuzu ertelettiğinizde bir oran faiz ödemek halinde kalırsınız. Fakat kredi kartı borcunuzu ödeyemediğiniz vaktinden çok daha az oranda bir faiz ödemiş olursunuz.

        Yani kredi kartı borcunuzu erteletecek olursanız; daha az zarar edersiniz. Yine erteleme prosedürü sizin bir müddet de olsa rahat soluk almanızı sağlayacaktır. Bu vakit içinde para bularak; kredi kartı borcunuzu da kapatabilirsiniz. Kredi kartı borcunuzu ertelettiğinizde kesinlikle bir faiz ödeme durumun o bölgeye çıkması; bu prosedürün en olumsuz yanı olarak karşımıza çıkmaktadır.
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