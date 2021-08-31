Borcu olanlar dikkat: TC kimlik numaranızla erteleme müjdesi! 6 ay süresince...

KREDİ KARTI BORCU ERTELEME NEDİR?

Kredi kartı borcunuzu ödemek konusu ile ilgili mesele yaşadığınızda bankanızla iletişime geçerek, kredi kartı borcu erteletme talep edilmesi işlemine kredi kartı borcu erteleme denir. Bugün itibariyle kimi bankaların kredi kartı borcunu erteleme konusu ile ilgili tüketicilere bizzat kendilerinin de teklifte bulundukları bilinmektedir.

Şayet kredi kartı borcunuzu ödeyemeyecek durumdaysanız; bu süreç sizi hiç de istemediğiniz bir yere götürecektir. Zira kredi kartı borcunuzu ödemediğinizde faizler üstü üzerine binmeye başlayacaktır. Tam da bu noktada kredi kartı borcunun ertelenmesi döneme girmektedir. Tabi ki kredi kartı borcunuzu ertelettiğinizde bir oran faiz ödemek halinde kalırsınız. Fakat kredi kartı borcunuzu ödeyemediğiniz vaktinden çok daha az oranda bir faiz ödemiş olursunuz.

Yani kredi kartı borcunuzu erteletecek olursanız; daha az zarar edersiniz. Yine erteleme prosedürü sizin bir müddet de olsa rahat soluk almanızı sağlayacaktır. Bu vakit içinde para bularak; kredi kartı borcunuzu da kapatabilirsiniz. Kredi kartı borcunuzu ertelettiğinizde kesinlikle bir faiz ödeme durumun o bölgeye çıkması; bu prosedürün en olumsuz yanı olarak karşımıza çıkmaktadır.