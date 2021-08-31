Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 31 Ağustos canlı döviz kurları: Dolar ve euro kaç TL?

Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri piyasadaki gelişmeleri merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,3720 liradan, avro 9,9090 liradan güne başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3660 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8710 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar, euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 481 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 481 bin liraya düştü.
Altın piyasasında, en düşük 481 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 481 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 957 milyon 472 bin 615,10 lira, işlem miktarı ise 1.962,12 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 980 milyon 607 bin 523,62 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Demas Kuyumculuk İhracat ve İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 artarak 473,24 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,41 yükselerek 15.948 puan oldu.
İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 azalarak 8.857 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.687 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 azalışla 7.144 puanda bulunuyor.