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    • Ekonomi
    • 31.08.2021 17:30
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    • 31.08.2021 17:52
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    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 31 Ağustos canlı döviz kurları: Dolar ve euro kaç TL?

    Ağustos ayının son gününde döviz kurlarındaki son gelişmeleri merak eden vatandaşlar alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Yurt içi piyasaların 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde dolar/TL, uluslararası piyasalarda 8,32-8,40 bandında seyretmesinin ardından günü de yüzde 0,3 artışla 8,3799 seviyelerinden tamamladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 31 Ağustos canlı döviz kurları

    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri piyasadaki gelişmeleri merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,3720 liradan, avro 9,9090 liradan güne başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3660 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8710 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar, euro alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 481 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 481 bin liraya düştü.

    Altın piyasasında, en düşük 481 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 481 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 957 milyon 472 bin 615,10 lira, işlem miktarı ise 1.962,12 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 980 milyon 607 bin 523,62 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Demas Kuyumculuk İhracat ve İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 artarak 473,24 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,41 yükselerek 15.948 puan oldu.

    İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 azalarak 8.857 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.687 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 azalışla 7.144 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,25 artışla 1,1826 seviyesinden işlem görüyor.

        Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları, bazı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Dün Avrupa Birliği (AB), uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden aralarında ABD'nin de olduğu 6 ülkeyi çıkardı.

        Öte yandan AB'de İda Kasırgası'nın etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren petrol fiyatları, pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı farklılaşmaları artırıyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 72,4 dolarla yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 72,2 dolardan işlem görüyor.

        Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

        ASYA BORSALARI YÜKSELDİ

        Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 1,5 gerilerken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 50,1'e inerek beklentilerin altında kaldı. Çin'de hizmet sektörü PMI ise 47,5'e gerileyerek Şubat 2020'den bu yana ilk kez 50 seviyesinin altında ölçüldü.

        Beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişe karşın, Asya borsalarında risk iştahının yüksek kaldığı görüldü.

        Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.544 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselişle 3.199 puan ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,4 kazançla 7.535 puan oldu.

            Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak 28.089 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 109,8 seviyelerinde dengelendi.

            Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 57.249 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 artışla 25.721 puanda bulunuyor.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 31 Ağustos canlı döviz kurları: Dolar ve euro kaç TL?
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