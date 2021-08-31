2021 Eylül kira artış oranı ne kadar oldu? Eylül ayı kira zammı yüzde kaç?

Eylül ayı kira zammı yüzde kaç? 2021 Eylül kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artışları vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi oluyor. Eylül ayında kira zamlarının ne kadar yaşanacağı ise arama motorlarında sorgulanıyor. Kira zammı yüzdeleri enflasyon verilerine göre düzenleniyor. Bu veriler üzerinden ev sahipleri ve kiracılar anlaşma sağlıyor. Belirlenen zam oranı tavan fiyat olmaktadır. Peki; 2021 Eylül ayı kira zammı yüzde kaç?
EYLÜL AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ?
Eylül ayı kira zamları henüz açıklanmadı. Zamların enflasyonla birlikte belli olması bekleniyor. Enflasyon verileri 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Kira zam oranları da o tarihte hesaplanacak.
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇTI?
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı.
TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.
Yİ-ÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %28,47 artış gösterdi.