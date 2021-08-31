31 Ağustos canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Vatandaşlar arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında, en düşük 481 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 481 bin liradan tamamladı. Peki, 31 Ağustos canlı altın fiyatları kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?