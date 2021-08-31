31 Ağustos canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Vatandaşlar arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında, en düşük 481 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 481 bin liradan tamamladı. Peki, 31 Ağustos canlı altın fiyatları kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|485,00
|485,20
|483,60
|483,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.196,00
|3.217,00
|3.187,00
|3.208,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,30
|446,30
|441,00
|445,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.123,00
|3.143,00
|3.114,00
|3.134,00
|Yarım Ziynet
|1.562,00
|1.572,00
|1.557,00
|1.567,00
|Çeyrek Ziynet
|781,00
|786,00
|779,00
|784,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 483,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.208,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 483,80 liradan işlem gördü.