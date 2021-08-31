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    • Ekonomi
    • 31.08.2021 18:18
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    • 31.08.2021 18:25
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    31 Ağustos canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Ağustos ayının son gününde altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler merakla takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne dolar kurundaki azalışın etkisiyle değer kaybıyla başladı ve saat 18.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 482 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ağustos canlı altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Vatandaşlar arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında, en düşük 481 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 481 bin liradan tamamladı. Peki, 31 Ağustos canlı altın fiyatları kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA SALI
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,00 485,20 483,60 483,80
    Cumhuriyet Ata Lira 3.196,00 3.217,00 3.187,00 3.208,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,30 446,30 441,00 445,00
    Lira(Tam) Ziynet 3.123,00 3.143,00 3.114,00 3.134,00
    Yarım Ziynet 1.562,00 1.572,00 1.557,00 1.567,00
    Çeyrek Ziynet 781,00 786,00 779,00 784,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 483,80 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.208,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 483,80 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 481 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 481 bin liraya düştü.

        Altın piyasasında, en düşük 481 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 481 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 957 milyon 472 bin 615,10 lira, işlem miktarı ise 1.962,12 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 980 milyon 607 bin 523,62 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Demas Kuyumculuk İhracat ve İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 31 Ağustos canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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