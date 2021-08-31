Borsa son 5 ayın en yükseğinde! 31 Ağustos 2021 BİST 100 son durum

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR HANGİSİ?

Bankacılık endeksi yüzde 2,58 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile spor oldu.