Borsa son 5 ayın en yükseğinde! 31 Ağustos 2021 BİST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 değer kazanarak günü 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.472,07 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve artan belirsizlikler sonrası yön arayışının sürdüğünü belirterek, yarın yurt içinde açıklanacak GSYH verisi öncesi Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını ifade etti.