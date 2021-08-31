3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek? Ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge son durum hakkında yapılan araştırmalar bu ayın en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Bu ay memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif edilmişti.Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek? Ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte ek gösterge hakkında son gelişmeler;
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.