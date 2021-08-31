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    • Ekonomi
    • 31.08.2021 23:00
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    • 31.08.2021 23:00
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    3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek? Ek gösterge kimleri kapsıyor?

    3600 ek göstergede yaşanan son dakika gelişmeleri, memur ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Bu ay 2022 ve 2023 yılı için memur ve memur emeklisine sunduğu zam teklifleri netlik kazanmıştı. Bakan Bilgin merak edilen 3600 ek göstergede son durum hakkında önemli bir açıklama yapmıştı. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek? Ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...

    3600 ek göstergede son durum nedir?

    3600 ek gösterge son durum hakkında yapılan araştırmalar bu ayın en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Bu ay memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif edilmişti.Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek? Ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    İşte ek gösterge hakkında son gelişmeler;

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

    Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

    EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

    3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

        Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

        Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

        3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

        Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

            Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.
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