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    • Ekonomi
    • 31.08.2021 15:49
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    • 31.08.2021 15:49
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    Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2021 enflasyon beklentisi ne kadar?

    Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Eylül ayına saatler kala vatandaşlar Ağustos ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2021 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte son gelişmeler

    Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Ağustos ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2021 enflasyon beklentisi ne kadar? İşte detaylar...

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ağustos ayı enflasyon oranları 3 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından vatandaşlara duyurulacak.

    İşte enflasyon beklentisi;

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79'a yükseldi.
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        Haberler Ekonomi Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2021 enflasyon beklentisi ne kadar?
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