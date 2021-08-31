Ağustos ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2021 enflasyon beklentisi ne kadar? İşte detaylar...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon oranları 3 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından vatandaşlara duyurulacak.

İşte enflasyon beklentisi;