Kiracı ve ev sahibi herkesi ilgilendiriyor! Kira zammı sabitlenir mi? İşte detaylar...

KİRALAR ÜFE'DEN TÜFE'YE ÇEVRİLDİ

Kira artışları 2019 yılında ÜFE'nin 12 aylık ortalaması yerine TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yapılmaya başlandı. Kira artışlarında yılbaşında yapılan düzenlemeyle, zam oranlarının belirlenmesinde Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yerine 12 aylık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ortalaması zorunluluğu getirildi. Ağustos 2021'de TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 15.15 olurken ÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 24.54 olarak gerçekleşti. Başka bir deyişle Ağustos ayında 2000 lira kirası olanlar TÜFE'ye göre yüzde 15.15 zam yapacakken, kanun değişmeseydi ÜFE'ye göre zam yapacak olsaydı yüzde 24.54 oranına katlanmak zorunda kalacaktı. Yani 2000 lira kira TÜFE'ye göre 2303 lira olurken, ÜFE'ye göre zam yapılsaydı 2490 lira olacaktı.

ÇİN KİRA ARTIŞLARINI SINIRLAMAK İSTİYOR

Nüfus artış hızı yükselen Çin'de konut ihtiyacı her geçen gün artıyor. 1.4 milyara yakın nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Çin'de hükümet, kentlerde konut kira artışını yüzde 5 ile sınırlamak istiyor.

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'de de mal sahipleri ve kiracılar arasında yasal zam oranında pazarlık yapma talepleri gelse de çoğu çaba boşa çıkmış oluyor. Ev sahipleri yasalara göre zam yapmaktan geri kalmak istemezken kiracılar da yeni ev bulma stresi ve sıfırdan kiralamalarda fiyatların daha yüksek olması nedeniyle yasal zamma boyun eğiyor.