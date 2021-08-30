SGK o parayı anında size geri ödüyor! Ve peş peşe açıklandı! 4.000 lira, milyonlar için geçerli...

Milyonları ilgilendiren gelişmekler peşi sıra yaşandı. SGK paraların bir bölümünü iade ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) askerlik ya da doğum borçlanması yapanlar, ödedikleri paranın en az yüzde 15'ini vergi indirimi yolu ile geri alabilirler. Borçlanmanın çalışırken yapılması maliyeti azaltıyor. Mesela 27 bin 475 TL ödeyen şahıs 4 bin 121 lirayı geri alıyor. Doğum borçlanmasını bugün ödemek yerine emeklilik tarihine yakın ödemek arasında bir üstünlük söz hususu mu? Doğum borçlanması en geç şu vakit yapılmalı gibi meşru bir hal var mıdır? Emekli maaşı bakımından bir fark oluyor mu?
ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan doğum ve askerlik borçlanması gibi hizmet borçlanmalarında (Emekli Sandığı iştirakçileri hariç) ödenen primler asgari ücrete endekslidir. Asgari ücret artışının enflasyonun altında kaldığı veya enflasyona yakın olduğu yıllarda borçlanma yapmak avantaj sağlayabilir. Borçlanmalar brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında sigortalının kendisince belirlenen tutarın yüzde 32'si oranında prim ödeyerek yapılır.
1 ÇOCUK İÇİN 27 BİN 475 LİRA ÖDENİYOR
2021 yılı asgari ücret rakamına göre, bir günlük borçlanma primi 38.16 TL ile 286.20 TL arasında olabilir. Asgari ücret üzerinden bir çocuk için 2 yıllık (720 gün) doğum borçlanması yapanların bu yıl 27 bin 475 TL ödemesi gerekir.
Borçlanmanın ne zaman yapılacağına dair bir sınırlama yok. Bugün de yapılabilir, emeklilik yaşını doldurmaya kısa süre kala da yapılabilir. Ancak, borçlanma için SGK'ya başvurulduğunda, tahakkuk eden primin bir ay içinde ödenmesi gerekiyor.