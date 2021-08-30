SGK girişi o tarihten önce olanlara büyük müjde! O gruba girenler daha fazla emekli maaşı alıyorlar! Bunu yap parayı kap!

FORMU DOLDURURKEN DİKKAT!

Emekli aylığını çoğaltmak amacıyla ayrıntılar çok mühim. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü şahıs hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.

Emekli maaşınızı çoğaltmak amacıyla 'çok çalışmak yerine' nasıl çalıştığınıza bilhassa ilgi etmeniz gerekiyor. Gününüz dolduysa ve yaşı bekliyorsanız asgari ücretle de çalışmak zorundaysanız bir yolunu bulun yüksek kazanç gösterin. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, Tarım SSK, Tarım Bağkur, mecburi Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.