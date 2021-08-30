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    • Ekonomi
    • 31.08.2021 09:22
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    • 31.08.2021 09:22
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    SGK girişi o tarihten önce olanlara büyük müjde! O gruba girenler daha fazla emekli maaşı alıyorlar! Bunu yap parayı kap!

    SGK emekli ücretini hesaplar iken prim gün rakamına ve hasılatınıza ilgi ediyor. Bu bağlamda emekli ücretini çoğaltmak amacıyla prim ödeme gün sayınız ve sizin amacıyla garantiye bildirilen esas hasılat yüksek olmalı. Yüksek emekli ücretinin nasıl alındığı incelenen mevzular arasında yer alıyor. Yüksek emekli ücreti alabilmek amacıyla ne yapmalı Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik, prim gününü dolduran her bireyin kazandığı bir haktır. Uzun seneler çalıştıktan sonra emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, nasıl yüksek emekli maaşı alabileceğini merak ediyor. Yüksek emekli maaşı alabilmek çalışmanın esasinden başlıyor olsa da sağlanması gereken birtakım şartlar bulunuyor.

    takvim.com.tr
    O gruba girenler daha fazla emekli maaşı alıyorlar!

    Çalışırken SGK'ya bildirilen prim emeklilik maaşı amacıyla çok önemli. Asgari ücretten prim ödenmesi durumunda, çalışanın emekli maaşı senede 20.30 lira azalıyor. 2008'den sonra 10 sene çalışan 200-300 lira daha az maaş alıyor. Bu bağlamda yüksek emekli maaşı alabilmek amacıyla yapılması gerekli olanlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli aylığını çoğaltmak amacıyla ayrıntılar çok önemli. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü şahıs hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.

    ESAS KAZANÇ ÖNEMLİ

    SGK, emekli maaşını hesaplar iken aylık temel kazanca yani vergi ve diğer kesintiler olmadan bildirilen aylık brüt kazanca ilgi ediyor. Esas kazançlar belirlenirken yalnızca derli toplu ödenen maaşa bakılmıyor. İkramiyeler, primler, verdiği nakit kira, giyecek, yakacak yardımları, işveren doğrultusundan ödenen bireysel emeklilik ya da özel sıhhat sigortası primlerinin belirli oranları bile gelecekte emekli maaşına tesir yapıyor.

    FORMU DOLDURURKEN DİKKAT!

    Emekli aylığını çoğaltmak amacıyla ayrıntılar çok mühim. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü şahıs hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.

    Emekli maaşınızı çoğaltmak amacıyla 'çok çalışmak yerine' nasıl çalıştığınıza bilhassa ilgi etmeniz gerekiyor. Gününüz dolduysa ve yaşı bekliyorsanız asgari ücretle de çalışmak zorundaysanız bir yolunu bulun yüksek kazanç gösterin. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, Tarım SSK, Tarım Bağkur, mecburi Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.

        Emekliliğinizi son bir iki senede değil en az 10 sene daha eskiden planlamaya çalışın. Hem de iki değişik yerde sigortalı olanların emekli maaşı daha yüksek olur.

        Son 3.5 sene hesabı İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 senede SGK'ya tavandan (10.705 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay amacıyla gelecekte alıncak emekli aylığı aşağı yukarı 20-30 lira artar. Bir diğer söyleyişle 3.5 senede tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800-1000 lira arasında artış ortaya gelir. Bu da emekli maaşını artırmanın bir diğer yolu olarak belirtiliyor.

        1999 VE 2000 GİRİŞLİ SİGORTALILARIN FARKLARI NELER?

        1999 evvel SGK girişine sahip olmanın avantajlarını daha iyi kavrayabilmek amacıyla 2000 senesinde sigorta girişi gerçekleşmiş olanlarla karşılaştırılmaları, hali çok daha net bir duruma getiriyor. Örneğin; 2000 senesinde sigorta girişi yapılmış olan biri bütün şartları yerine getirmiş olsa dahi 3600 prim gününden emekli olamıyor. Fakat 1999 ve evveli SGK girişli olanların 15 sene hizmet akdini ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları emeklilik hakkı kazanmaları amacıyla yeterli oluyor. Diğer yandan 1999 evvel sigorta girişi olanlar ileri sene ile karşılaştırıldığında aşağı yukarı 200 TL daha çok emekli maaşı alıyor.

        YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

        Son senelerde döneme giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 senesinden evvelce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 ardından emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, gerçekten çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En mühim değişken brüt maaşınız. Bu maaş şayet 3 bin lira ve üzerindeyse gelecekte maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şu şekilde sıraladık:

        ERKENDEN PLAN YAPIN

        Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 senesi düşünmeyin. Şimdiden yani şayet imkanınız varsa 8-10 sene evveln planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

        SGK DAHA AVANTAJLI

        Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, mecburi Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.

            İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN

            Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla ilk evvelce gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Hem de derli toplu nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine ilgi edin.

            YILDA 70 TL ARTIRIN

            Çok çalışmak ya da çok çok günü olmak tek başına maaşı tesirlemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü çok olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime temel kazancınız mühim. Yukarıda söylediğimiz gibi maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse senelik 60-70 lira kazancınız olur.

            İKİNCİ İŞE SICAK BAKIN

            Eğer imkanınız varsa aniden çok yerde sigortalı çalışmak, prime temel kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sasenesir. Fakat kazancınız toplanacağından yükselir.
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