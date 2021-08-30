SGK girişi o tarihten önce olanlara büyük müjde! O gruba girenler daha fazla emekli maaşı alıyorlar! Bunu yap parayı kap!

Çalışırken SGK'ya bildirilen prim emeklilik maaşı amacıyla çok önemli. Asgari ücretten prim ödenmesi durumunda, çalışanın emekli maaşı senede 20.30 lira azalıyor. 2008'den sonra 10 sene çalışan 200-300 lira daha az maaş alıyor. Bu bağlamda yüksek emekli maaşı alabilmek amacıyla yapılması gerekli olanlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli aylığını çoğaltmak amacıyla ayrıntılar çok önemli. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü şahıs hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.
ESAS KAZANÇ ÖNEMLİ
SGK, emekli maaşını hesaplar iken aylık temel kazanca yani vergi ve diğer kesintiler olmadan bildirilen aylık brüt kazanca ilgi ediyor. Esas kazançlar belirlenirken yalnızca derli toplu ödenen maaşa bakılmıyor. İkramiyeler, primler, verdiği nakit kira, giyecek, yakacak yardımları, işveren doğrultusundan ödenen bireysel emeklilik ya da özel sıhhat sigortası primlerinin belirli oranları bile gelecekte emekli maaşına tesir yapıyor.
FORMU DOLDURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığını çoğaltmak amacıyla ayrıntılar çok mühim. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü şahıs hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.
Emekli maaşınızı çoğaltmak amacıyla 'çok çalışmak yerine' nasıl çalıştığınıza bilhassa ilgi etmeniz gerekiyor. Gününüz dolduysa ve yaşı bekliyorsanız asgari ücretle de çalışmak zorundaysanız bir yolunu bulun yüksek kazanç gösterin. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, Tarım SSK, Tarım Bağkur, mecburi Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.