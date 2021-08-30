Milyonları ilgilendiriyor! Herkes merak ediyordu! Zamlı olarak... Para ödeniyor! Hepsi ücrete dahil...

Milyonları ilgilendiriyordu. Tek tek açıklama yapıldı. Bu anlamda işe iade neticesinde işe başlatılmayan işçiye ödenecek tazminat ve ücretler ile bunların belirleme edilme yöntemleri açıklandı. İşe iade neticesinde işverenin işçiyi işe başlatmamayı tercih etmesi durumunda ödemesi gereken tutarlar ve bu tutarlara temel olacak ücret konusu ile alakalı geçmişten şu zamana kadar kadar çoğu tartışmalı konu olmuştur. Hatta bu tartışmalı haller öyle noktalara ulaşmış, yargının yükünü öyle artırmıştır ki, kanunkoyucu 2017 senesinde kanunun alakalı maddesinde farklılık yapma gereksinimi duymuştur.
Boşta geçen süre
Daha önceki düzenlemede boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatı sadece süre olarak belirleniyor, ücretin geçersiz fesih tarihindeki veya işe başlatmama anındaki birtakım koşullara göre taraflarca tespit edilmesi gerekiyordu. Kanundaki değişiklikten önce boşta geçen sürelere ait ücretin hesabında dikkate alınacak ücret, Yargıtay 9. HD'nin 22.03.2010 tarihli 2008/22949 E. ve 2010/7943 K. sayılı kararı uyarınca feshin gerçekleştiği tarihten sonraki 4 aylık sürede alınacak ücretlerdi.
Fesih tarihinden sonraki dört aylık süre içinde, işyerindeki diğer çalışanlara zam uygulanmışsa bu zam oranında ya da asgari ücrete gelen zam oranında bir zam uygulanarak dört aylık ücret hesaplanmalıydı. İş Kanunu'nun 21. maddesinde yapılan değişiklikle "Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler" hükmü getirildi. Yapılan değişiklik ile mahkemelere dava tarihindeki ücret üzerinden belirleme yapma zorunluluğu getirildi.