Dijital bankalar 2022'de geliyor (Ekonomi haberleri)

19.407 KİŞİYE İŞ FIRSATI DOĞDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Temmuz ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Temmuz'da 672 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.