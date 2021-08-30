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    Dijital bankalar 2022'de geliyor (Ekonomi haberleri)

    Dijital bankacılık yönetmeliği sektörde görüşe açılırken, yeni yılda yaşama geçmesiyle birlikte lisans için çok sayıda başvuru bekleniyor. Dijital bankalar diğer bankalara göre aşırı düşük fiyat, mevduat ürünlerine aşırı yüksek faiz oranı uygulamayacak. İstikrarı bozan davranışlar görülürse her türlü tedbir alınacak. Müşterileri finansal tüketici, KOBİ'lerden oluşacak.

    Dijital bankalar 2022’de geliyor

    Dijital bankacılık yönetmeliği sektörde görüşe açılırken, yeni yılda yaşama geçmesiyle birlikte lisans için çok sayıda başvuru bekleniyor. Dijital bankalar diğer bankalara göre aşırı düşük fiyat, mevduat ürünlerine aşırı yüksek faiz oranı uygulamayacak. İstikrarı bozan davranışlar görülürse her türlü tedbir alınacak. Müşterileri finansal tüketici, KOBİ'lerden oluşacak. Dijital bankalar kendi ATM ağını kurabilecek, mevduat kabul edecek, diğer bankalara kredi kullandırabilecek. Müşterilere kullandırılacak teminatsız nakdi kredilerin toplamı müşterinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını aşamayacak. Hazal Ateş.

    19.407 KİŞİYE İŞ FIRSATI DOĞDU
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Temmuz ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Temmuz'da 672 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    1.5 SAATLİK YOL 40 DAKİKAYA İNİYOR
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,     tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını söyledi. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiği belirtilirken, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arasının araçla 1.5 saat olan ulaşımının 40 dakikaya düşeceği aktarıldı.

        1 LİTRE SÜT ÜRETİCİDE 3 RAFTA 9 TL
        Balıkesir'in         merkez Altıeylül ilçesindeki süt üreticileri, üretici ile market fiyatları arasındaki farktan yakındı. Üretici Faruk Özen, "Çiğ sütün litresini 3 liradan satıyoruz. Markette 9 liraya varan süt fiyatını görmek bizi üzüyor" dedi.

        MADEN İŞÇİLERİNE HİBE DESTEK
        Çalışma Bakanlığı, 80 maden işletmesinin yararlandığı Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ikinci destek ödemesini yaptı. 850 bin lira hibe verildi.

        EKONOMİ ZİRVESi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını 23 Ağustos'ta gerçekleştiren Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) çalışmalarının devamı kapsamında dün İstanbul'da bir araya geldi.
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        Haberler Ekonomi Dijital bankalar 2022'de geliyor (Ekonomi haberleri)
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