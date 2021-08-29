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    • Ekonomi
    • 30.08.2021 06:18
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    • 30.08.2021 06:18
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    30 Ağustos CANLI döviz kurları: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu? Düşüş son sürat devam ediyor!

    30 Ağustos dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu haftanın ilk gününde yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı’nın piyasalarla kurduğu güçlü iletişim dalgalanmaları sınırlıyor. Bu bağlamda, geçen haftalarda 8,80 TL'ye kadar yükselen dolarda düşüş devam ediyor. Cuma günü 0,54 değer kaybeden dolar, son 2 haftanın en düşük seviyelerine indi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 30 Ağustos Pazartesi döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    30 Ağustos bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu?

    30 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın ilk işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 30 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    30 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3500

    Dolar satış: 8,3570

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8666

    Euro Satış: 9,8792

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,4714

        Pound satış: 11,5340

        DOLAR İÇİN ÖNEMLİ SİNYAL!

        Merakla beklenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu gerçekleşti. Sempozyumda konuşan Jerome Powell, tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini söyledi.

        Bunun yanında, "Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil" açıklamasını yaptı. Powell'ın bu konuşmasını piyasalar faiz artırımı için acele edilmeyeceği şeklinde okudu.

        Fed açıklaması sonrası piyasalarda sert fiyat hareketlerinin olmaması iyi bir iletişim kurulduğunun göstergesi. Merkez bankalarının atacağı adımlar konusunda yaptıkları bilgilendirici açıklamalar, piyasalarda bilgilenme boşluklarının oluşmaması güçlü iletişimi de beraberinde getiriyor.

        Beklentiler doğrultusunda açıklamalarda bulunan Powell'ın konuşması şimdilik piyasalar üzerinde baskı yaratmayacak.

        GERİLİM YARATABİLİR

        Dış piyasalardaki hareketlere duyarlı olan yatırımcılar, içerideki gelişmelere de benzer şekilde hassasiyetle yaklaşıyor.

        Bu anlamıyla dışarıdan gelen verilerde bir düzelme sağlansa da yurt içi risklerin fiyatlamaya dahil olacağı göz ardı edilmemeli. Sürekli temkinli olma hali varlıklara para girişini sınırlı tutuyor. Bunun ana nedeniyse para politikasındaki belirsizlikler.
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        Haberler Ekonomi 30 Ağustos CANLI döviz kurları: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu? Düşüş son sürat devam ediyor!
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