30 Ağustos CANLI döviz kurları: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu? Düşüş son sürat devam ediyor!

DOLAR İÇİN ÖNEMLİ SİNYAL!

Merakla beklenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu gerçekleşti. Sempozyumda konuşan Jerome Powell, tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini söyledi.

Bunun yanında, "Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil" açıklamasını yaptı. Powell'ın bu konuşmasını piyasalar faiz artırımı için acele edilmeyeceği şeklinde okudu.

Fed açıklaması sonrası piyasalarda sert fiyat hareketlerinin olmaması iyi bir iletişim kurulduğunun göstergesi. Merkez bankalarının atacağı adımlar konusunda yaptıkları bilgilendirici açıklamalar, piyasalarda bilgilenme boşluklarının oluşmaması güçlü iletişimi de beraberinde getiriyor.

Beklentiler doğrultusunda açıklamalarda bulunan Powell'ın konuşması şimdilik piyasalar üzerinde baskı yaratmayacak.

GERİLİM YARATABİLİR

Dış piyasalardaki hareketlere duyarlı olan yatırımcılar, içerideki gelişmelere de benzer şekilde hassasiyetle yaklaşıyor.

Bu anlamıyla dışarıdan gelen verilerde bir düzelme sağlansa da yurt içi risklerin fiyatlamaya dahil olacağı göz ardı edilmemeli. Sürekli temkinli olma hali varlıklara para girişini sınırlı tutuyor. Bunun ana nedeniyse para politikasındaki belirsizlikler.