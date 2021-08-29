Resmi Gazete'de yayımlanmıştı! Hesaplara en az 1000 lira yatırılıyor! Resmen başlıyor, iki ödeme birden...

Tebliğle ufak ölçekli balıkçılığın devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. Buna göre, destekler, kayıtların güncellenmesi, balıkçıların avcılık faaliyetleri ve sosyoekonomik hallerine dair verilerin toplanması karşılığında veriliyor. Bu sayede, geleneksel ufak ölçekli balıkçılığının sürdürülebilirliği hedefleniyor. Ayrıca, üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze tüketilmesi nedeniyle besin güvenliğine katkı sağlaması, sahil kesimindeki halkın geçimine katkıda bulunarak kırsal uyanmanın sağlanması ve kaynakların sürdürülebilirliği öngörülüyor. Söz hususu destekler, Türkiye'nin deniz ve iç sularındaki avcılık filosunun yüzde 90'ını meydana getiren 12 metre altındaki balıkçı gemilerini kapsıyor.
Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı
Desteklere dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 14 Temmuz 2021 tarihli sayısında yer almıştı.
Kararla bu sene destekleme kapsamına alınan gemi boyunda ve ödenecek tutarlarda artışa gidilmişti. Boyu 0-4,99 metre olan deniz ve iç su balıkçı gemileri amacıyla adet başına 1000 lira, 5-7,99 metre olanlar amacıyla 1250 lira, 8-9,99 metre olanlar amacıyla 1350 lira, 10-11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metreden büyük iç su balıkçı gemileri amacıyla 1450 lira destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı.
2021 ve 2022 senelerinde söz hususu desteklerde bu seneye dair ödemelerin sene bitmeden yapılması planlanıyor.
Müsilajdan büyülenenlere 2 kat ödeme
Uygulama tebliğine göre, Marmara Denizi'ndeki müsilajdan büyülenen balıkçılara, bu sene 2 kat destek verilecek.
Bu kapsamda, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'daki tezkere sahibi gemilere, lüzumlu belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla her gemi amacıyla tespit edilen birim destek tutarının 2 katı ödemede bulunulacak.
Desteklemeler amacıyla lüzumlu kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi amacıyla alakalı sene amacıyla ayrılan ödenekten karşılanacak ve lüzumlu paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık doğrultusundan banka vasıtasıyla yapılacak.