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    • Ekonomi
    • 29.08.2021 13:54
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    • 29.08.2021 13:54
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    Resmi Gazete'de yayımlanmıştı! Hesaplara en az 1000 lira yatırılıyor! Resmen başlıyor, iki ödeme birden...

    Kıyı balıkçılığı, tekne ve pahalı teçhizatlar kullanmadan yapılan ve spor amaçlı en çok tercih edilen balıkçılık türlerinden biridir. Bu anlamda Bakanlık doğrultusunda hazırlanan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, su ürünleri avcılığı etkinliklerinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip iç sularda etkinlik gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 metreden ufak balıkçı gemilerine 2021 ve 2022 senelerinde yapılacak destekleme ödemelerine dair program esaslarını kapsıyor.

    Hesaplara en az 1000 lira yatırılıyor! Resmen başlıyor, iki ödeme birden...

    Tebliğle ufak ölçekli balıkçılığın devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. Buna göre, destekler, kayıtların güncellenmesi, balıkçıların avcılık faaliyetleri ve sosyoekonomik hallerine dair verilerin toplanması karşılığında veriliyor. Bu sayede, geleneksel ufak ölçekli balıkçılığının sürdürülebilirliği hedefleniyor. Ayrıca, üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze tüketilmesi nedeniyle besin güvenliğine katkı sağlaması, sahil kesimindeki halkın geçimine katkıda bulunarak kırsal uyanmanın sağlanması ve kaynakların sürdürülebilirliği öngörülüyor. Söz hususu destekler, Türkiye'nin deniz ve iç sularındaki avcılık filosunun yüzde 90'ını meydana getiren 12 metre altındaki balıkçı gemilerini kapsıyor.



    Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı

    Desteklere dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 14 Temmuz 2021 tarihli sayısında yer almıştı.

    Kararla bu sene destekleme kapsamına alınan gemi boyunda ve ödenecek tutarlarda artışa gidilmişti. Boyu 0-4,99 metre olan deniz ve iç su balıkçı gemileri amacıyla adet başına 1000 lira, 5-7,99 metre olanlar amacıyla 1250 lira, 8-9,99 metre olanlar amacıyla 1350 lira, 10-11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metreden büyük iç su balıkçı gemileri amacıyla 1450 lira destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı.

    2021 ve 2022 senelerinde söz hususu desteklerde bu seneye dair ödemelerin sene bitmeden yapılması planlanıyor.



    Müsilajdan büyülenenlere 2 kat ödeme

    Uygulama tebliğine göre, Marmara Denizi'ndeki müsilajdan büyülenen balıkçılara, bu sene 2 kat destek verilecek.

    Bu kapsamda, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'daki tezkere sahibi gemilere, lüzumlu belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla her gemi amacıyla tespit edilen birim destek tutarının 2 katı ödemede bulunulacak.

    Desteklemeler amacıyla lüzumlu kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi amacıyla alakalı sene amacıyla ayrılan ödenekten karşılanacak ve lüzumlu paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık doğrultusundan banka vasıtasıyla yapılacak.

        Kıyı Balıkçılığı Teknikleri

        Dünyanın dört bir yanındaki sayısız olta balıkçılığının yanı sıra, birçok balık türü de bu tür balıkçılığa yoğun bir ilgi göstermektedir. Özellikle Akdeniz ülkeleri olta balıkçılığı konusunda dünya genelinde bir üne sahiptir. Kıyı balıkçılığı için kamış olta ve el makaraları kullanılabilir.

        El makaraları basit ve kolay bir balık avlama tekniğidir. Bunun için bir av mağazasından hazır makara alabileceğiniz gibi, çeşitli boy ve etapta iğne, ip kalınlığı, şamandıra ve kurşunları kendiniz ayarlayabilirsiniz.

        Oltalı avlanma biraz daha teknik gerektiren komplike bir iştir. Bir olta, iğne, misine, makara, kurşun, şamandıra gibi çeşitli komplikeler uyumlu olmalıdır. Cılız bir misina için büyük bir kurşun veya uygun şamandıra seçimini düzgün yapamazsanız hedefe ulaşamazsınız. Oltanızı uzağa sallamak istiyorsanız uygun büyüklükte bir kurşun ve bu kurşunu taşıyabilecek sağlamlıkta bir misina bulmaya dikkat edin.
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        Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı! Hesaplara en az 1000 lira yatırılıyor! Resmen başlıyor, iki ödeme birden...
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