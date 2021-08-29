Resmi Gazete'de yayımlanmıştı! Hesaplara en az 1000 lira yatırılıyor! Resmen başlıyor, iki ödeme birden...

Kıyı Balıkçılığı Teknikleri

Dünyanın dört bir yanındaki sayısız olta balıkçılığının yanı sıra, birçok balık türü de bu tür balıkçılığa yoğun bir ilgi göstermektedir. Özellikle Akdeniz ülkeleri olta balıkçılığı konusunda dünya genelinde bir üne sahiptir. Kıyı balıkçılığı için kamış olta ve el makaraları kullanılabilir.

El makaraları basit ve kolay bir balık avlama tekniğidir. Bunun için bir av mağazasından hazır makara alabileceğiniz gibi, çeşitli boy ve etapta iğne, ip kalınlığı, şamandıra ve kurşunları kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Oltalı avlanma biraz daha teknik gerektiren komplike bir iştir. Bir olta, iğne, misine, makara, kurşun, şamandıra gibi çeşitli komplikeler uyumlu olmalıdır. Cılız bir misina için büyük bir kurşun veya uygun şamandıra seçimini düzgün yapamazsanız hedefe ulaşamazsınız. Oltanızı uzağa sallamak istiyorsanız uygun büyüklükte bir kurşun ve bu kurşunu taşıyabilecek sağlamlıkta bir misina bulmaya dikkat edin.