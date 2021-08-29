Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren tazminat kararı! Yarım saat bile yeterli! Çalışan hak kazanıyor! Parasını anında alıyor

YARIM SAAT BİLE İŞ VEREMEZ

İşyerinde haftanın çalışılan günleri boyunca çalışan ve hafta tatiline hak kazanan işçi, tatil süresince çalışmaz ve hafta tatili ücretine hak kazanır. İşverenlerin hafta tatilinde olunan süreler içerisinde işçilere iş vermemesi çok önemlidir. Aksi taktirde işçi hafta tatilinde yarım saat bile çalıştırılmış olsa, hafta tatilini hiç kullanmamış olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle de bu durumu ispat eden işçi hafta tatili kullanmamış olmak nedeniyle iş sözleşmesini feshedip işverenden hafta tatili ücreti talep edebilir.

FAZLA MESAİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Mesai ücretleri hesaplanırken öncelikle alınan maaşın tam halinin bilinmesi gerekir. Ardından maaşın, aylık çalışma saatine bölünerek saatlik çalışma ücreti belirlenmelidir. Gerekli olan bilgilerden bir diğeri o ayda kaç saat mesai yapıldığıdır. İşverenler veya çalışanlar sahip oldukları bu bilgileri kullanarak mesai ücretlerini kolaylıkla hesaplayabilirler.



Fazladan yapılan mesailer hangi saatlerde yapıldığı önemli değildir. Hafta sonları, resmi tatiller, işe başlamadan önce veya iş bitiminin ardından yapılan tüm çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilir. Bu nedenle hesaplanarak maaş ödemelerine yansıtılmaları gerekir.