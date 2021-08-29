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    • Ekonomi
    • 29.08.2021 13:03
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    • 29.08.2021 13:03
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    Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren tazminat kararı! Yarım saat bile yeterli! Çalışan hak kazanıyor! Parasını anında alıyor

    Milyonlar parasını anında alıyor. Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren tazminat kararı! Detaylar ortaya çıktı. Yarım saat bile yeterli. Çalışan hak kazanıyor. Uzaktan çalışmayla mesai uzadı, izin günleri şaştı. Fakat çalışanların hafta tatilini kesintisiz kullanmaları gerekiyor. Yargıtay'a göre, 7 gün içerisinde izinsiz çalıştırılan işçi, tazminatını alabilir. İşyerinde haftanın çalışılan günleri süresince çalışan ve hafta tatiline hak kazanan işçi, tatil süresince çalışmaz ve hafta tatili ücretine hak kazanır. İşverenlerin hafta tatilinde olunan süreler içinde işçilere iş vermemesi çok önemlidir.

    takvim.com.tr
    Yarım saat bile yeterli! Çalışan hak kazanıyor! Parasını anında alıyor

    Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren tazminat kararı! Detaylar ortaya çıktı. Yarım saat bile yeterli. Çalışan hak kazanıyor. Parasını alıyor. İş Kanunu'na göre işçilerin 7 gün içinde en az 24 saat kesintisiz dinlenmeleri gerekiyor. Hafta tatili olarak ifade edilen bu zamanın kesintisiz olması da şart. Salgın boyunca uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla hafta tatili süresinin kesintisiz olmaması gibi bir hal yaşanmaya başladı. Yargıtay'ın kesintisiz hafta tatili hakkında verdiği karar bu açıdan çok kritik. Uzaktan çalışmaya geçilen işyerlerinde işverenlerin işçilerin hafta tatillerini kesintisiz kullanmalarını sağlamaları gerekiyor. Aksi taktirde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir.

    YARGITAY KARARI

    Yargıtay'a konu olayda işçi işyerinde fazla mesai alacaklarının, hafta tatili ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek mahkemeye başvurmuş. Yerel mahkeme davayı kabul etmiş ve işçinin alacaklarının ispatı halinde ödenmesi gerektiğine karar vermiş. Yargıtay da işçinin alacak taleplerini değerlendirmiş ve hafta tatiliyle ilgili olarak çok önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Yargıtay hafta tatiliyle ilgili değerlendirmesinde kritik noktalara işaret etmiş.


    24 SAAT DİNLENME

    Yargıtay işçinin tatil gününden önce işyerinde belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, 7 günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkının bulunduğunu belirtmiş. Bu çerçevede haftanın 6 günü çalışılan bir işyerinde 6 gün çalışan işçi, 7. gün dinlenme hakkına kavuşuyor. İşçinin hafta tatilinin cumartesi ya da pazar olması zorunlu değildir. Ancak bu noktada önemli olan haftanın 6 günü çalışan işçinin 7. gün dinlenmesidir.

        UZAKTAN ÇALIŞMADA MESAİ UZADI

        Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla mesai süreleri de artmaya başladı. Pek çok çalışan uzaktan çalışma sürecinde mesai sürelerinin uzadığını, evden çalışmaya bağlı olarak işverenlerin iş yükünü artırmaya başladığını ifade ediyor. Yargıtay'ın hafta tatili konusundaki kararı özellikle uzaktan çalışanlar için çok önemli. Uzaktan çalışan bir işçi eğer pazartesiden cumartesiye kadar çalışmış ise pazar günü bilgisayarını açmak, maillerini kontrol etmek zorunda değildir. İşveren bu durumdaki işçiye "Bir mail gönderdim, bakıp döner misin" dediğinde işçi mailini açıp işverene dönüş sağlarsa hafta tatilini kullanmamış olur ve bu nedenle hafta tatili ücretini ileride işverenden talep edebilir hale gelir.

        YARIM SAAT BİLE İŞ VEREMEZ

        İşyerinde haftanın çalışılan günleri boyunca çalışan ve hafta tatiline hak kazanan işçi, tatil süresince çalışmaz ve hafta tatili ücretine hak kazanır. İşverenlerin hafta tatilinde olunan süreler içerisinde işçilere iş vermemesi çok önemlidir. Aksi taktirde işçi hafta tatilinde yarım saat bile çalıştırılmış olsa, hafta tatilini hiç kullanmamış olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle de bu durumu ispat eden işçi hafta tatili kullanmamış olmak nedeniyle iş sözleşmesini feshedip işverenden hafta tatili ücreti talep edebilir.

        FAZLA MESAİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Mesai ücretleri hesaplanırken öncelikle alınan maaşın tam halinin bilinmesi gerekir. Ardından maaşın, aylık çalışma saatine bölünerek saatlik çalışma ücreti belirlenmelidir. Gerekli olan bilgilerden bir diğeri o ayda kaç saat mesai yapıldığıdır. İşverenler veya çalışanlar sahip oldukları bu bilgileri kullanarak mesai ücretlerini kolaylıkla hesaplayabilirler.

        Fazladan yapılan mesailer hangi saatlerde yapıldığı önemli değildir. Hafta sonları, resmi tatiller, işe başlamadan önce veya iş bitiminin ardından yapılan tüm çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilir. Bu nedenle hesaplanarak maaş ödemelerine yansıtılmaları gerekir.



        FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

        Bazı durumlarda fazladan çalışılması işçilerle yapılan anlaşmaların dışında kalır. O saatlerde çalışacak başka birini bulmaktansa zaten çalışan kişinin fazla mesai yapması daha uygundur. Bu nedenle kişinin özel hayatından alınan zaman diliminde mesai ücreti normalden %50 oranla daha fazla ödenir.

        Bir saatte alınan ücretin %50'sinin hesaplanarak saatlik ücrete eklenmesi veya saatlik ücretin 1.5 ile çarpılması fazla mesai ücretini belirler. Çalışılan fazla mesailerle belirlenen ücret yeniden çarpılır ve ana maaşa eklenir. Bu sayede alınacak maaşın yeni ücreti elde edilmiş olur.



            FAZLA MESAİ ÜCRETİ HESAPLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

            İş Kanunu'nda bulunan maddeler gereğince her işçi fazladan yaptığı mesaiyi alma hakkına sahiptir. Aksi durumlarda ilgili yerlere başvurarak şikayette bulunmak, hak edilen parayı talep etmek mümkündür. İşverenlere bu durumlarda gerekli yaptırımlar uygulanırken işçilerin hakkı da teslim edilir.

            Kanunen bir işçinin hafta boyunca 45 saat çalışması gerekir. Bu nedenle 45 saatin üzerinde yapılan her çalışma fazla mesai olarak kabul edilir. Ödemeler de bu düzene uygun şekilde hesaplanarak yapılır. Çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi firmalara göre değişiklik gösterse bile haftada 45 saat çalışılması sabittir.

            Fazla mesai ücretini hesaplarken bir ayda 225 saat çalışıldığı hesap edilir. Ana maaş bu 225 saate bölündükten sonra saatlik çalışma ücreti bulunur. Ardından %50 zamlı hali hesaplanarak o saatte kazanılan tutara erişilir. %50'den daha az bir ücret ödenmesi kanunlara aykırıdır ancak daha fazlasını ödemek kurumların insiyatifindedir.
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            Haberler Ekonomi Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren tazminat kararı! Yarım saat bile yeterli! Çalışan hak kazanıyor! Parasını anında alıyor
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