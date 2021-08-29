Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren tazminat kararı! Yarım saat bile yeterli! Çalışan hak kazanıyor! Parasını anında alıyor

Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren tazminat kararı! Detaylar ortaya çıktı. Yarım saat bile yeterli. Çalışan hak kazanıyor. Parasını alıyor. İş Kanunu'na göre işçilerin 7 gün içinde en az 24 saat kesintisiz dinlenmeleri gerekiyor. Hafta tatili olarak ifade edilen bu zamanın kesintisiz olması da şart. Salgın boyunca uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla hafta tatili süresinin kesintisiz olmaması gibi bir hal yaşanmaya başladı. Yargıtay'ın kesintisiz hafta tatili hakkında verdiği karar bu açıdan çok kritik. Uzaktan çalışmaya geçilen işyerlerinde işverenlerin işçilerin hafta tatillerini kesintisiz kullanmalarını sağlamaları gerekiyor. Aksi taktirde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir.
YARGITAY KARARI
Yargıtay'a konu olayda işçi işyerinde fazla mesai alacaklarının, hafta tatili ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek mahkemeye başvurmuş. Yerel mahkeme davayı kabul etmiş ve işçinin alacaklarının ispatı halinde ödenmesi gerektiğine karar vermiş. Yargıtay da işçinin alacak taleplerini değerlendirmiş ve hafta tatiliyle ilgili olarak çok önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Yargıtay hafta tatiliyle ilgili değerlendirmesinde kritik noktalara işaret etmiş.
24 SAAT DİNLENME
Yargıtay işçinin tatil gününden önce işyerinde belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, 7 günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkının bulunduğunu belirtmiş. Bu çerçevede haftanın 6 günü çalışılan bir işyerinde 6 gün çalışan işçi, 7. gün dinlenme hakkına kavuşuyor. İşçinin hafta tatilinin cumartesi ya da pazar olması zorunlu değildir. Ancak bu noktada önemli olan haftanın 6 günü çalışan işçinin 7. gün dinlenmesidir.