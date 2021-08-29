Sahibinden Eylül Ekim Kasım 2. el araç piyasası son dakika fiyatlar ne zaman, ne kadar düşecek? İkinci el indirim 61.000 liraya kadar...

Artan araç talebi bundan kaynaklı ikinci el otomobil fiyatları fahiş seviyelere çıktı. Hükümet ÖTV Matrah İndirimi ile araç fiyatlarını frenledi. Peki esas indirimler ne süre olacak? Eylül Ekim Kasım aylarında 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil sektörü alıcı ve satıcıları ne bekliyor? Galericiler ÖTV matrah indirimini sektöre göre yorumladılar. Basın muhabirlerine gerçekleştirdikleri fiyat değerlendirmelerinde ÖTV düzenlemesiinin yansıdığı vasıtaların ikinci ellerinde indirim olacağını söylediler. Mesela ÖTV evveli fiyatı 288.000 lira olan aracın ÖTV ardından fiyatı ortalama 250.000 liraya düştü.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Otomobil pazarında ÖTV Matrah Düzenlemesi orta halli vasıtalar amacıyla oldu. Düzenleme evvel yüzde 80 olan ÖTV matrahı yüzde 30 indirildi ve yüzde 50 oldu. Sözcü'de oluşturulan hesaplama ile Matrah indirimi vasıtaların etiket fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 17 indirim oluşturdu. Hesaplama yöntemiyle ham fiyatı 114.000 lira ile 140.000 lira olan vasıtalarda indirim tutarının 61.000 liraya kadar çıktığı gösterildi.
ÖTV İLE FİYATI DÜŞEN MARKALARIN 2. ELLERİ DÜŞECEK
Galericiler ÖTV matrah indirimini sektöre göre yorumladılar. Basın muhabirlerine gerçekleştirdikleri fiyat değerlendirmelerinde ÖTV düzenlemesiinin yansıdığı vasıtaların ikinci ellerinde indirim olacağını söylediler. Mesela ÖTV evveli fiyatı 288.000 lira olan aracın ÖTV ardından fiyatı ortalama 250.000 liraya düştü. Sıfırında yaşanan 38.000 liralık indirim ikinci el fiyatlarında da hissedilecek. Fakat ikinci el satıcılarının şimdilik fiyat indirimlerini yansıtmadığı görülüyor. Genellikle internet satış duyurularında ÖTV indirimi kapsamına giren ikinci ellerde yüksek fiyat ısrarı sürüyor. Hal bu tür olunca ilgi sıfır vasıtalara kayıyor.