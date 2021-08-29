Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.08.2021 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2021 12:16
    ABONE OL

    Sahibinden Eylül Ekim Kasım 2. el araç piyasası son dakika fiyatlar ne zaman, ne kadar düşecek? İkinci el indirim 61.000 liraya kadar...

    İkinci el otomobil fiyatları Eylül Ekim Kasım aylarında düşecek mi? Araba alacaklar ile eş güdümlü araba satacak olan galericiler, dışarıdan satış yapanlar pazarının nabzını tartmak istiyor. ÖTV matrah indirimi vasıta piyasasını dizginlerken fiyatların düşme olasılığı araştırılıyor. Otomobil pazarında ÖTV Matrah Düzenlemesi orta halli vasıtalar amacıyla oldu. Düzenleme evvel yüzde 80 olan ÖTV matrahı yüzde 30 indirildi ve yüzde 50 oldu. Sözcü'de oluşturulan hesaplama ile Matrah indirimi vasıtaların etiket fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 17 indirim oluşturdu. Peki Eylül Ekim Kasım 2. el araç piyasası fiyatlar ne zaman, ne kadar düşecek?

    takvim.com.tr
    Sahibinden Eylül Ekim Kasım 2. el araç piyasası fiyatlar ne zaman, ne kadar düşecek?

    Artan araç talebi bundan kaynaklı ikinci el otomobil fiyatları fahiş seviyelere çıktı. Hükümet ÖTV Matrah İndirimi ile araç fiyatlarını frenledi. Peki esas indirimler ne süre olacak? Eylül Ekim Kasım aylarında 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil sektörü alıcı ve satıcıları ne bekliyor? Galericiler ÖTV matrah indirimini sektöre göre yorumladılar. Basın muhabirlerine gerçekleştirdikleri fiyat değerlendirmelerinde ÖTV düzenlemesiinin yansıdığı vasıtaların ikinci ellerinde indirim olacağını söylediler. Mesela ÖTV evveli fiyatı 288.000 lira olan aracın ÖTV ardından fiyatı ortalama 250.000 liraya düştü.

    İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

    Otomobil pazarında ÖTV Matrah Düzenlemesi orta halli vasıtalar amacıyla oldu. Düzenleme evvel yüzde 80 olan ÖTV matrahı yüzde 30 indirildi ve yüzde 50 oldu. Sözcü'de oluşturulan hesaplama ile Matrah indirimi vasıtaların etiket fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 17 indirim oluşturdu. Hesaplama yöntemiyle ham fiyatı 114.000 lira ile 140.000 lira olan vasıtalarda indirim tutarının 61.000 liraya kadar çıktığı gösterildi.

    ÖTV İLE FİYATI DÜŞEN MARKALARIN 2. ELLERİ DÜŞECEK

    Galericiler ÖTV matrah indirimini sektöre göre yorumladılar. Basın muhabirlerine gerçekleştirdikleri fiyat değerlendirmelerinde ÖTV düzenlemesiinin yansıdığı vasıtaların ikinci ellerinde indirim olacağını söylediler. Mesela ÖTV evveli fiyatı 288.000 lira olan aracın ÖTV ardından fiyatı ortalama 250.000 liraya düştü. Sıfırında yaşanan 38.000 liralık indirim ikinci el fiyatlarında da hissedilecek. Fakat ikinci el satıcılarının şimdilik fiyat indirimlerini yansıtmadığı görülüyor. Genellikle internet satış duyurularında ÖTV indirimi kapsamına giren ikinci ellerde yüksek fiyat ısrarı sürüyor. Hal bu tür olunca ilgi sıfır vasıtalara kayıyor.

        OTOMOBİL SEKTÖRÜNÜN 2. ELDE İNDİRİM BEKLEDİĞİ TARİH

        Otomobil sektörünün ikinci el vasıtalarda indirim beklediği tarih sonbahar ortası ve kış dönemi. Talebin azalması, sıfır vasıta üretimlerinin yükselmesi ikinci elde kış baharına olabilir. Sektör temsilcileri indirim oranının yüzde 10 ile yüzde 15 şeklinde görüleceğini söylediler.

        SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İKİNCİ ELDEN UMUTLU

        Sıfır binek otomobillerde ÖTV matrah limitlerinde düzenleme yapıldı. Oto galericiler uzun zamandır beklenen ÖTV düzenlemesiyle beraber sıfır araçlara yansıyacak olan fiyat düşüşünün ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını belirttiler. Sektör temsilcileri de bu düzenlemeden umutlular.

        "İKİNCİ EL ARAÇLARA 'SINIRLI İNDİRİM' GELEBİLİR"

        Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ilk etap bir indirim beklemediklerini ilerleyen günlerde ise sınırlı bir indirimin söz konusu olacağını belirtti.

        ÖTV İNDİRİMİ İKİNCİ EL FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

        Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

        Otomotivde çip krizi sürüyor: ÖTV değişimi sonrası artan talep karşılanabilecek mi?

        Otomotiv dünyasının son iki yılı, yeni modellerden çok krizleri ile gündemde yer aldı. Dünya çapında yayılan virüs salgını ile birlikte duran üretim, özellikle Avrupa pazarlarını ciddi ölçüde etkiledi. Tam aşılanma arttı işler yoluna giriyor denirken, çip krizi ortaya çıktı. Türkiye otomotiv sektörü de bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Daha önce Volkswagen, Peugeot, Opel, BMW, Honda, Volvo gibi önde gelen birçok global markanın yanı sıra Türkiye'de de Ford Otosan, Oyak Renault gibi üreticiler çip krizinden nasibini almıştı. Yarı iletken sorunları nedeniyle bir durdurma kararı da Toyota'dan geldi.

        2 HAFTA DURACAK

        1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında bakım arası veren ve hafta başında faaliyete dönen Toyota Türkiye, çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara vereceğini duyurdu. Bloomberg'e yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime yeniden ara verileceği ve bu seferki sebebin çip krizi olduğu vurgulandı.

            "TALEP KARŞILANAMAYACAK"

            Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberinde görüşlerine yer verilen Ali Haydar Bozkurt, "Çip krizinin tedarik sıkıntısı yarattığını ve daha da geniş çaplı bir sorun haline dönüşebileceğini sene başından beri hep dile getirdik. Bu risk hep mevcuttu. Bu krizin daha da derinleşme ihtimali söz konusu ve bu durum da tüm sektörü çok daha derinden yaralayacak sonuçlar doğurabilir. Matrah değişimi ile düşen fiyatlarla artan talebi karşılayamamak söz konusu olacak. Fabrika tarafından da üretime ara verilmesinin sene sonu satışlarını etkilememesi icin gerekli planlamanın yapılacağı açıklandı" diye konuştu.

            İKİNCİ ELDE FİYAT DÜŞMÜYOR

            ÖTV matrahı güncellemesi ile birlikte ikinci el fiyatlarında iki beklenti var. Birinci beklenti sıfır fiyatlarının düşüşü ile ikinci elde de indirim olmasıydı. İkinci beklenti ise sıfır araç bulma konusunda yaşanacak sorunların ikinci eli yine yüksek tutacağı yönündeydi. Beklenen oldu, çip krizinin vurmaya devam ettiği sektörde arz sorunları ile araç bulunurluğu zorlaşırken ikinci elde henüz fiyat düşüşü olmadı.



            KRİZ GLOBAL ÇAPTA

            Çip krizi Türkiye'de üretimi durdururken, küresel çapta da kapanmalar devam ediyor. Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Köln'deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos'tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi. Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Akıncı TİHA için büyük gün
            Haberler Ekonomi Sahibinden Eylül Ekim Kasım 2. el araç piyasası son dakika fiyatlar ne zaman, ne kadar düşecek? İkinci el indirim 61.000 liraya kadar...
                SON DAKİKA