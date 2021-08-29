Sahibinden Eylül Ekim Kasım 2. el araç piyasası son dakika fiyatlar ne zaman, ne kadar düşecek? İkinci el indirim 61.000 liraya kadar...

Otomotivde çip krizi sürüyor: ÖTV değişimi sonrası artan talep karşılanabilecek mi?

Otomotiv dünyasının son iki yılı, yeni modellerden çok krizleri ile gündemde yer aldı. Dünya çapında yayılan virüs salgını ile birlikte duran üretim, özellikle Avrupa pazarlarını ciddi ölçüde etkiledi. Tam aşılanma arttı işler yoluna giriyor denirken, çip krizi ortaya çıktı. Türkiye otomotiv sektörü de bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Daha önce Volkswagen, Peugeot, Opel, BMW, Honda, Volvo gibi önde gelen birçok global markanın yanı sıra Türkiye'de de Ford Otosan, Oyak Renault gibi üreticiler çip krizinden nasibini almıştı. Yarı iletken sorunları nedeniyle bir durdurma kararı da Toyota'dan geldi.

2 HAFTA DURACAK

1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında bakım arası veren ve hafta başında faaliyete dönen Toyota Türkiye, çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara vereceğini duyurdu. Bloomberg'e yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime yeniden ara verileceği ve bu seferki sebebin çip krizi olduğu vurgulandı.